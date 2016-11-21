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Economia e Turismo

Turistas que chegam em navios de cruzeiros gastam em média R$ 400,00 por dia em Vitória

Nesta segunda-feira (21) atracou no Porto de Vitória o primeiro transatlântico da temporada

Publicado em 21 de Novembro de 2016 às 12:29

Publicado em 

21 nov 2016 às 12:29
Um navio de cruzeiro atracou no porto de Vitória nesta segunda-feira (21) e mais de 750 passageiros passaram o dia na ilha de Vitória. Os turistas, que saíram da Califórnia, nos Estados Unidos, visitaram diversos pontos turísticos da capital e das cidades vizinhas e o valor injetado por eles na economia pode ter ultrapassado os R$ 300 mil, de acordo com levantamentos da prefeitura.
O secretário de Turismo Trabalho e Renda da Capital, Leonardo Caetano Krohling, explicou que além de movimentar a economia, cerca de 90% dos turistas que chegam a Vitória por meio de transatlânticos recomendam a cidade ou retornariam em outras oportunidades.“Fazemos pesquisas todas as vezes que navios vêm e chegamos a uma média de R$ 400,00 por turista, por dia no município”, afirmou. 
Turistas que chegam em navios de cruzeiros gastam em média R$ 400 por dia em Vitória
O artesão Fernando Amarantino, aproveitou o conhecimento em vários idiomas para vender seus produtos na entrada do porto. “Aqui é o lugar ideal para ter uma venda de varejo com preço melhor, principalmente com o dólar favorável", comemorou. 
Uma das turistas estava ansiosa para conhecer a cidade. Mary Johan, que ganhou a viagem de presente do esposo, conta que até o momento o cruzeiro está sendo incrível. Em Vitória o que mais chamou a atenção dela foi a culinária, já que ela adora pratos a base de peixes. 
Erron Mason resolveu fazer o passeio pela cidade de táxi, junto com a esposa. Além do Convento da Penha, estavam nos planos do casal as praias de Camburi e Curva da Jurema e shoppings. 
Depois de Vitória, o navio terá como destino Búzios e a capital do Rio de Janeiro. Após, parte rumo a Montevidéu, capital do Uruguai, e em seguida vai para Buenos Aires, Argentina, retornando depois para os Estados Unidos.

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