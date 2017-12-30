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Turistas movimentam Aeroporto e Rodoviária Vitória para virada de ano

O Aeroporto de Vitória, segundo a Infraero, teve um aumento de 12,5% no movimento de passageiros, se comparado com o mesmo período do ano passado

Publicado em 30 de Dezembro de 2017 às 11:29

Publicado em 

30 dez 2017 às 11:29
O vendedor de automóveis Jeferson Tavares veio do Rio de Janeiro com a esposa Agda Carolina e o filho Calel, 6 anos, passar o Ano Novo em Vitória Crédito: Patrícia Scalzer
A manhã de sábado (30), antevéspera do Ano Novo, foi de muito movimento na Rodoviária e no Aeroporto de Vitória. Muitas pessoas embarcando para passar o réveillon em outra cidades, mas também há muita gente chegando na Grande Vitória para passar a virada de ano. Os municípios mais procurados são Guarapari, Vila Velha, Vitória e Serra.
O Aeroporto de Vitória, segundo a Infraero, teve um aumento de 12,5% no movimento de passageiros, se comparado com o mesmo período do ano passado. Na rodoviária também é grande o número de passageiro que passam pelo terminal nestes últimos dias do ano. São 11.500 passageiros embarcando diariamente para as cidades de Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.
Turistas movimentam Aeroporto e Rodoviária de Vitória para virada de ano
O vendedor de automóveis Jeferson Tavares veio do Rio de Janeiro com a esposa Agda Carolina e o filho Calel, 6 anos, passar o Ano Novo em Vitória. Eles desembarcaram no Aeroporto de Vitória na manhã deste sábado.
Movimento na Rodoviária de Vitória Crédito: Patrícia Scalzer
“Sempre tivemos a curiosidade de passar o Ano Novo em Vitória, mas essa é a primeira vez. Como tem parente da minha esposa em Jucutuquara, decidimos mudar um pouco e passar o réveillon aqui para ver como que é”, disse.
A cabeleireira Agda diz que já veio ao Espírito Santo, mas essa será a primeira vez que ela vem no final de ano. A praia escolhida para celebrar a chegada do novo ano foi Manguinhos, Serra.
“Já estive aqui há muito tempo, mas nunca para passar o Ano Novo, sempre passo no Rio. Hoje decidimos mudar um pouco, sair da agitação do rio, vai ser algo diferente”, afirmou.
Já o empresário Paulo Gouveia, de Belo Horizonte, vai acompanhar a chegada de 2018 em Guarapari. “Gosto muito daqui, vou aproveitar as férias e ficar na Praia do Morro até o dia 10 de janeiro”, contou.
A funcionária pública Carmem Mota saiu de Cachoeiro de Itapemirim para passar a virada de ano com os filhos, em Vila Velha. Ela diz que não encontrou dificuldades para comprar a passagem para Vitória, mas o ônibus estava superlotado. "O ônibus estava lotado, muito mesmo, tive que vir em pé de Cachoeiro até Guarapari", reclamou. 
Também é grande o número de pessoas que chega na Grande Vitória pelo trem de passageiros. De acordo com a Vale, quase 900 pessoas vão chegar todos os dias na Estação Pedro Nolasco, Cariacica, até a próxima segunda-feira (1º). Serão 600 embarques diários para cidades do interior do Estado e de Minas Gerais.

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