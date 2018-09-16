Turistas elogiam passeios, mas travessia até VV ainda deve demorar

Início do serviço de passeio de balsa pelos pontos turísticos de Vitoria e Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Neste final de semana começou a funcionar em Vitória os passeios turísticos com Balsas. A empresa é a mesma que irá fazer o transporte de passageiros entre Vitória e Vila Velha, que pode ser uma alternativa para os motoristas que não querem enfrentar o trânsito da Terceira Ponte. Porém, esse serviço ainda não tem previsão para acontecer. De acordo com a empresa responsável pelo serviço, ainda é necessário autorização das Prefeituras de Vitória e Vila Velha.

Enquanto a travessia entre as duas cidades não acontece, passageiros podem visualizar pontos turísticos da região de um outro ângulo: pelo mar. A embarcação, do tipo Trimarã, sai do Cais dos Pescadores, na Praia do Suá, e passa por locais como Cais das Artes, Praça do Papa, Projeto Tamar, Palácio do Governo, Cais dos Catraieiros, Cinco Pontes, Museu Vale, Cais de Pela Macaco e Penedo, com retorno ao Cais dos Pescadores.

Your browser does not support the audio element. Turistas elogiam passeios, mas travessia até Vila Velha ainda deve demorar

Um dos sócios da Ecobalsas, Aníbal Abreu, conta que a empresa tem foco no transporte turístico, passeios ambientais e travessia de passageiros entre Vitória e Vila Velha. Este último porém, é mais complicado. Para começar a funcionar, seria necessário fazer adequações no Terminal de Pesca, na Praia do Suá, e na região da Colônia dos Pescadores da Prainha. Esses são os locais onde os passageiros vão fazer o embarque e o desembarque.

Início do serviço de passeio de balsa pelos pontos turísticos de Vitoria e Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Como não há previsão para essas obras, a empresa se ofereceu para instalar terminais flutuantes até que as obras sejam concluídas, mas Aníbal conta que ainda aguarda um retorno dos dois municípios. “Fizemos o nosso pleito e temos esperança de que as coisas aconteçam. Depois vamos registrar a rota na Capitania dos Portos e na Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários)”, contou.

Para quem fez o passeio neste final de semana, o novo modal foi aprovado. A aposentada Angela Guidini, do Rio Grande do Sul, ficou maravilhada com as belezas de Vitória e Vila Velha. “Tiramos fotos lindas, aqui é muito lindo. Meu marido diz que o Espírito Santo é mais bonito que o Rio de Janeiro e é mesmo”.

O policial militar Antônio Ramos, de São Paulo, conta que o passeio fortalece o turismo do Estado. “Acho que é o que faltava para os capixabas. Uma coisa é ter a visão do continente para o litoral e é muito diferente a visão do litoral para o continente. Para quem gosta de fotografia e observar a história é perfeito”, afirmou.

A aposentada Genésia Lima aprovou o passeio e conta que vai utilizar o transporte entre Vitória e Vila Velha quando começar a funcionar. “Se já existisse, não iria pela Terceira Ponte e sim pela balsa”, disse.

De acordo com Aníbal, cerca de 70% das pessoas que fizeram os passeios neste final de semana são moradores da Grande Vitória. O serviço funciona aos sábados, domingos e feriados, com 2 saídas diárias, às 09h e 15h. O ingresso custa R$ 50 e pode ser adquirido no local, em agências de viagens cadastradas ou pelo aplicativo ecobalsas.

Procuradas, as prefeituras de Vitória e Vila Velha informaram que o início do funcionamento do serviço depende de ações de outros órgãos de governo e das empresas interessadas.

A Antaq informou que a Ecobalsas ainda não deu entrada no pedido de registro do terminal. A Marinha do Brasil informou que o expediente encaminhado à Capitania dos Portos do Espírito Santo pela Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória está em análise e tem a previsão de ser respondido na próxima semana.

Nota da Prefeitura de Vitória

“A Prefeitura de Vitória informa que uma das empresas que solicitaram o cadastramento para operar o serviço de embarcação turística entre a capital e Vila Velha – a Ecobalsas – já apresentou a documentação pendente (referente à embarcação) e a mesma foi analisada e está de acordo com o que dispõe o decreto municipal.

Em 24 de agosto esta documentação foi encaminhada para a Capitania dos Portos e para a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), que farão as análises necessárias conforme determina legislação vigente. Após o pronunciamento dos dois órgãos de controle, o município poderá autorizar o início imediato da operação do píer da Enseada do Suá (Hortomercado).

Já o da área da praça do Papa, a administração municipal recebeu pedidos das duas empresas - Ecobalsas e VJB - para a implantação, no local, de estrutura provisória (atracadouro e flutuante) para operar o serviço enquanto ocorre a licitação para a construção do píer. A análise dos pedidos já foi concluída e as empresas serão comunicadas para a assinatura do termo de doação ou de comodato com a Prefeitura. Após a formalização da cessão do píer e do flutuante, o município iniciará o processo de licenciamento para a instalação.

Na capital, os dois pontos foram georreferenciados por decreto municipal a partir de consultas feitas juntos aos órgãos de controle de navegação marítima, lideranças comunitárias da região e empresas que demonstraram interesse em operar o serviço. A Antaq informou que a Ecobalsas ainda não deu entrada no pedido de registro do terminal. A Capitania dos Portos não respondeu a demanda.

Nota da Prefeitura de Vila Velha

“O projeto de transporte turístico entre a Praça do Papa e a Prainha está dependendo do licenciamento da empresa interessada para o desembarque pela Capitania dos Portos, pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e pela Agência Nacional de Transporte Aquaviário - Antaq. As duas empresas interessadas – a Ecobalsas e a VJB – já se consorciaram e estão providenciando a documentação para obterem o licenciamento. O projeto é da iniciativa privada e conta com o total apoio da Prefeitura de Vitória e da de Vila Velha. As empresas, segundo a Capitania dos Portos, precisam obter uma autorização, uma liberação, um licenciamento ou uma certificação para suas embarcações, assim como para o ponto de embarque e de desembarque nos flutuantes que essas empresas já propuseram instalar à Prefeitura de Vila Velha.