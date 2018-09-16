Turistas elogiam passeios, mas travessia até VV ainda deve demorar

Neste final de semana começou a funcionar em Vitória os passeios turísticos com Balsas. A empresa é a mesma que irá fazer o transporte de passageiros entre Vitória e Vila Velha, que pode ser uma alternativa para os motoristas que não querem enfrentar o trânsito da Terceira Ponte. Porém, esse serviço ainda não tem previsão para acontecer. De acordo com a empresa responsável pelo serviço, ainda é necessário autorização das Prefeituras de Vitória e Vila Velha.
Enquanto a travessia entre as duas cidades não acontece, passageiros podem visualizar pontos turísticos da região de um outro ângulo: pelo mar. A embarcação, do tipo Trimarã, sai do Cais dos Pescadores, na Praia do Suá, e passa por locais como Cais das Artes, Praça do Papa, Projeto Tamar, Palácio do Governo, Cais dos Catraieiros, Cinco Pontes, Museu Vale, Cais de Pela Macaco e Penedo, com retorno ao Cais dos Pescadores.
Turistas elogiam passeios, mas travessia até Vila Velha ainda deve demorar
Um dos sócios da Ecobalsas, Aníbal Abreu, conta que a empresa tem foco no transporte turístico, passeios ambientais e travessia de passageiros entre Vitória e Vila Velha. Este último porém, é mais complicado. Para começar a funcionar, seria necessário fazer adequações no Terminal de Pesca, na Praia do Suá, e na região da Colônia dos Pescadores da Prainha. Esses são os locais onde os passageiros vão fazer o embarque e o desembarque.
Como não há previsão para essas obras, a empresa se ofereceu para instalar terminais flutuantes até que as obras sejam concluídas, mas Aníbal conta que ainda aguarda um retorno dos dois municípios. “Fizemos o nosso pleito e temos esperança de que as coisas aconteçam. Depois vamos registrar a rota na Capitania dos Portos e na Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários)”, contou.
Para quem fez o passeio neste final de semana, o novo modal foi aprovado. A aposentada Angela Guidini, do Rio Grande do Sul, ficou maravilhada com as belezas de Vitória e Vila Velha. “Tiramos fotos lindas, aqui é muito lindo. Meu marido diz que o Espírito Santo é mais bonito que o Rio de Janeiro e é mesmo”.
O policial militar Antônio Ramos, de São Paulo, conta que o passeio fortalece o turismo do Estado. “Acho que é o que faltava para os capixabas. Uma coisa é ter a visão do continente para o litoral e é muito diferente a visão do litoral para o continente. Para quem gosta de fotografia e observar a história é perfeito”, afirmou.
A aposentada Genésia Lima aprovou o passeio e conta que vai utilizar o transporte entre Vitória e Vila Velha quando começar a funcionar. “Se já existisse, não iria pela Terceira Ponte e sim pela balsa”, disse.
De acordo com Aníbal, cerca de 70% das pessoas que fizeram os passeios neste final de semana são moradores da Grande Vitória. O serviço funciona aos sábados, domingos e feriados, com 2 saídas diárias, às 09h e 15h. O ingresso custa R$ 50 e pode ser adquirido no local, em agências de viagens cadastradas ou pelo aplicativo ecobalsas.
Procuradas, as prefeituras de Vitória e Vila Velha informaram que o início do funcionamento do serviço depende de ações de outros órgãos de governo e das empresas interessadas.
A Antaq informou que a Ecobalsas ainda não deu entrada no pedido de registro do terminal. A Marinha do Brasil informou que o expediente encaminhado à Capitania dos Portos do Espírito Santo pela Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória está em análise e tem a previsão de ser respondido na próxima semana.
Nota da Prefeitura de Vitória
“A Prefeitura de Vitória informa que uma das empresas que solicitaram o cadastramento para operar o serviço de embarcação turística entre a capital e Vila Velha – a Ecobalsas – já apresentou a documentação pendente (referente à embarcação) e a mesma foi analisada e está de acordo com o que dispõe o decreto municipal.
Em 24 de agosto esta documentação foi encaminhada para a Capitania dos Portos e para a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), que farão as análises necessárias conforme determina legislação vigente. Após o pronunciamento dos dois órgãos de controle, o município poderá autorizar o início imediato da operação do píer da Enseada do Suá (Hortomercado).
Já o da área da praça do Papa, a administração municipal recebeu pedidos das duas empresas - Ecobalsas e VJB - para a implantação, no local, de estrutura provisória (atracadouro e flutuante) para operar o serviço enquanto ocorre a licitação para a construção do píer. A análise dos pedidos já foi concluída e as empresas serão comunicadas para a assinatura do termo de doação ou de comodato com a Prefeitura. Após a formalização da cessão do píer e do flutuante, o município iniciará o processo de licenciamento para a instalação.
Na capital, os dois pontos foram georreferenciados por decreto municipal a partir de consultas feitas juntos aos órgãos de controle de navegação marítima, lideranças comunitárias da região e empresas que demonstraram interesse em operar o serviço. A Antaq informou que a Ecobalsas ainda não deu entrada no pedido de registro do terminal. A Capitania dos Portos não respondeu a demanda.
Nota da Prefeitura de Vila Velha
“O projeto de transporte turístico entre a Praça do Papa e a Prainha está dependendo do licenciamento da empresa interessada para o desembarque pela Capitania dos Portos, pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e pela Agência Nacional de Transporte Aquaviário - Antaq. As duas empresas interessadas – a Ecobalsas e a VJB – já se consorciaram e estão providenciando a documentação para obterem o licenciamento. O projeto é da iniciativa privada e conta com o total apoio da Prefeitura de Vitória e da de Vila Velha. As empresas, segundo a Capitania dos Portos, precisam obter uma autorização, uma liberação, um licenciamento ou uma certificação para suas embarcações, assim como para o ponto de embarque e de desembarque nos flutuantes que essas empresas já propuseram instalar à Prefeitura de Vila Velha.
Estamos aguardando esse licenciamento para que possamos efetivar esse transporte turístico que é desejado por toda a população de Vila Velha e que é importante para o turismo de Vila Velha e para o sítio histórico da Prainha.”