Prefeitura reforçou a equipe de limpeza na Praia de Camburi após o Réveillon Crédito: Caíque Verli

Capixabas e turistas aproveitaram a primeira manhã de 2019 nas praias da Grande Vitória. Prefeituras montaram um esquema reforçado de limpeza, que começou a atuar nas areias ainda de madrugada, depois da queima de fogos.

Your browser does not support the audio element. Turistas Curtem praias limpas na primeira manhã do ano

Na orla de Camburi, 40 toneladas de lixo foram retiradas pela equipe de limpeza após a festa. Antes das 8 horas, a Praia já estava limpa. Em Vila Velha, os garis começaram a trabalhar antes das 7h.

A aposentada Consenir Vieira, de 77 anos, é de Minas Gerais e curtiu a queima de fogos Crédito: Caíque Verli

Letícia Lourenço, que é estudante de Afonso Cláudio e veio passar o Réveillon na Grande Vitória, elogiou as condições da Praia da Costa, em Vila Velha.

"Olha, por ter tido o Réveillon ontem, a praia está bem limpa. Eles começaram a trabalhar cedo e está bem limpa", comentou.

A queima de fogos também foi aprovada pelos turistas. A aposentada Consenir Vieira, de 77 anos, é de Minas Gerais e ficou encantada com o espetáculo: "Bonito demais da conta, muito bonito. Fiquei muito satisfeita mesmo e, se Deus me der saúde, ano que vem estou aqui de novo".

Teve turista que preferiu dormir até um pouco mais tarde na primeira manhã do ano, para se recuperar da festa, mas teve gente que não marcou bobeira, dormiu pouco e desde cedo estava na praia. É o caso da Maria da Silva Lopes, de 51 anos, dona de casa mineira. "Para curtir o dia e levar saudade para Minas Gerais. Mineiro não perde o trem, uai, tem que vir cedo mesmo", brinca Maria.

Maria da Silva Lopes, de 51 anos, dona de casa mineira, na Praia da Costa Crédito: Caíque Verli