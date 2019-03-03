Turistas aproveitam o sol para lotar praias de Guarapari no carnaval

O turista mineiro Bruno Eustáquio de Carvalho Silva (com caixa de som) diz que está gostando de curtir o carnaval em Guarapari Crédito: Eduardo Dias

Dezenas de tendas armadas na areia, cadeiras de várias cores expostas ao sol e muitas pessoas aproveitando para se divertir. Esse era o clima deste domingo nas praias de Guarapari - destino escolhido por milhares de turistas durante o feriado de carnaval. Os blocos e escolas de samba da cidade desfilam durante a tarde e a noite, por conta disso, as praias são as principais atrações durante a manhã. Logo nas primeiras horas do dia muitas famílias já procuravam o seu espaço para fincar o guarda-sol na areia. No centro da cidade, as praias mais procuradas são a da Areia Preta, Castanheiras, Namorados e Virtudes.

Your browser does not support the audio element. Turistas aproveitam o sol para lotar prais de Guarapari no carnaval

A família do taxista Ajuenaldo Souza Oliveira Filho escolheu passar o carnaval em Guarapari pelo segundo ano seguido. O grupo de 12 pessoas veio de Macaé, no Rio de Janeiro, e ficará na Praia das Castanheiras, até a próxima quarta-feira. Ajuenaldo garante todos são encantados pelo litoral capixaba e já planejam voltar outras vezes.

"É muito bom, um carnaval com todo mundo feliz e sem brigas e sem assalto. Para mim está perfeito", disse o turista.

A família do taxista Ajuenaldo Souza Oliveira Filho escolheu passar o carnaval em Guarapari pelo segundo ano seguido Crédito: Eduardo Dias

A família do lavrador Vanirio Diettrichs foi em um grupo de 10 pessoas para Guarapari - uma tradição que dura há pelos menos 20 anos. Apesar de gostar da cidade, o morador de Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo, teve uma coisa a reclamar. Segundo ele, muitos banhistas têm o costume de lixo na areia da praia.

"(A sujeira) é um ponto negativo. Os banhistas deveriam pegar o lixo e colocar em uma sacola e depois jogar no lugar adequado. Se deixar tudo na praia vai dar muita sujeira", opinou o morador de Domingos Martins.

A movimentação de turistas durante o carnaval também deixou lotada a orla da Praia do Morro. Com tantos turistas e sombrinhas para escapar do sol, ficava até difícil avistar a areia da praia em uma visão área do local. No meio dessa infinidade de turistas estava o mineiro Bruno Eustáquio de Carvalho Silva. O empresário é de Belo Horizonte, não visitava Guarapari há 15 e disse que ficou impressionado com as mudanças positivas que a praia teve - como a reforma do calçadão. Bruno está na cidade com 10 pessoas da família e disse que programação do grupo está montada: praia durante o dia e folia nos blocos de rua durante a noite.

"A gente está no clima da maior festa do Brasil, não tem como ficar desanimado. Nós estamos muito animados, estou gostando demais da conta. Durante a noite é uma diversidade muito grande, com várias pessoas tendo divertimento", disse o turista mineiro.

A grande movimentação de turistas também aquece o comércio da região. Mercados e quiosques também estavam lotados. Muitos vendedores autônomos também conseguem mais vendas com a presença dos turistas. É o caso do escultor Itamar Borges de Souza, que vende quadros talhados de madeira, com preços entre 150 e 300. Uma arte que chama a atenção de muitos turistas que passam no calçadão da Praia das Castanheiras.

"Eu fico aqui o ano inteiro, não saio na intenção de vender, saio de casa na intenção de fazer arte. Faço arte e vendo, também pego encomendas, sem compromisso de nada", disse o escultor.

O escultor Itamar Borges de Souza vende as obras dele na Praia das Castanheiras Crédito: Eduardo Dias

O CARNAVAL EM OUTRAS PRAIAS DO LITORAL SUL