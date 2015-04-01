Turismo de negócios vai movimentar mais de R$ 125 milhões em 2015

Rádio CBN Vitória (93,5 FM)

O turismo de negócios no Espírito Santo deve movimentar mais de R$126 milhões até o final de 2015. A cada ano, o Estado se insere na rota nacional de grandes eventos e atrai congressos, feiras e seminários. O ES Convention & Visitors Bureau estima que os 37 eventos já confirmados para este ano devem atrair 380 mil participantes, dentre eles, 78 mil turistas.De acordo com o presidente do Convention capixaba, Alfonso Silva, nos últimos dois anos a Fundação tem participado de eventos para divulgar as potencialidades do turismo de negócio do Espírito Santo. A localização geográfica e o custo com aluguel de estande, traslado e hospedagem coloca o Estado em vantagem na Região Sudeste, na avaliação de Alfonso Silva.

Your browser does not support the audio element. Turismo de negócios vai movimentar mais de 125 milhões de reais em 2015

Crise não afeta o setor

Embora 2015 seja um ano de crise nacional, todos os eventos marcados pela Fundação estão mantidos. Alfonso diz que o turismo de negócios e eventos está em constante crescimento, apesar dos problemas econômicos.

“O turismo de negócios e eventos não para. As empresas precisam continuar fazendo negócios; os executivos continuam viajando e os profissionais continuam se qualificando. São eventos de calendário que independente da crise, são realizados, eles podem ter um investimento menor, mas vão acontecer”, contou à Rádio CBN Vitória.

Alfonso destacou que é nos eventos de negócio que os potenciais turísticos da cidade são conhecidos, por isso, é importante que os participantes tenham uma visão positiva do local para retornar posteriormente. A temporada 2015 do turismo de negócios no Estado teve início com o 39º Vitória Stone Fair, que atraiu mais de 24 mil participantes durante os quatro dias de evento, incluindo público da China, Itália e Estados Unidos.