Turismo de negócios vai movimentar mais de R$ 125 milhões em 2015

PATRÍCIA SCALZER | [email protected]
Rádio CBN Vitória (93,5 FM)
O turismo de negócios no Espírito Santo deve movimentar mais de R$126 milhões até o final de 2015. A cada ano, o Estado se insere na rota nacional de grandes eventos e atrai congressos, feiras e seminários. O ES Convention & Visitors Bureau estima que os 37 eventos já confirmados para este ano devem atrair 380 mil participantes, dentre eles, 78 mil turistas.De acordo com o presidente do Convention capixaba, Alfonso Silva, nos últimos dois anos a Fundação tem participado de eventos para divulgar as potencialidades do turismo de negócio do Espírito Santo. A localização geográfica e o custo com aluguel de estande, traslado e hospedagem coloca o Estado em vantagem na Região Sudeste, na avaliação de Alfonso Silva.
Turismo de negócios vai movimentar mais de 125 milhões de reais em 2015
Crise não afeta o setor
Embora 2015 seja um ano de crise nacional, todos os eventos marcados pela Fundação estão mantidos. Alfonso diz que o turismo de negócios e eventos está em constante crescimento, apesar dos problemas econômicos.
“O turismo de negócios e eventos não para. As empresas precisam continuar fazendo negócios; os executivos continuam viajando e os profissionais continuam se qualificando. São eventos de calendário que independente da crise, são realizados, eles podem ter um investimento menor, mas vão acontecer”, contou à Rádio CBN Vitória.
Alfonso destacou que é nos eventos de negócio que os potenciais turísticos da cidade são conhecidos, por isso, é importante que os participantes tenham uma visão positiva do local para retornar posteriormente. A temporada 2015 do turismo de negócios no Estado teve início com o 39º Vitória Stone Fair, que atraiu mais de 24 mil participantes durante os quatro dias de evento, incluindo público da China, Itália e Estados Unidos.
Até o final do ano, grandes eventos já estão confirmados, como o Congresso Jurídico da Doctum, a Feira Nacional de Metalmecânica, Energia e Automação, a Mec Show e a Feira Nacional de Artesanato do Espírito Santo. Somente estes três eventos devem atrair mais de 70 mil pessoas.