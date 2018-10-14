Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Eventos

Turismo de negócios no ES já movimentou mais de R$ 1 bilhão em 2018

A localização geográfica e a rede hoteleira são alguns dos diferenciais que colocam o ES em destaque nacional para a realização de eventos de negócios

Publicado em 14 de Outubro de 2018 às 09:28

Publicado em 

14 out 2018 às 09:28
Stone Fair 2016 Crédito: Divulgação
O turismo de negócio tem movimentado a economia capixaba. Nos últimos dois anos, o faturamento anual passou de R$ 94 milhões em 2016, para R$1,6 bilhão em 2018. E o valor deste ano ainda vai aumentar, pois, esses dados são de janeiro a setembro e ainda há eventos para acontecer até dezembro.
Turismo de negócios no ES já movimentou mais de 1 bilhão de reais em 2018
A localização geográfica, a rede hoteleira e a facilidade de locomoção dentro da Grande Vitória são alguns dos diferenciais que colocam o Espírito Santo em destaque nacional para a realização de eventos de negócios.
De acordo com o presidente do conselho curador do Convention & Visitors Bureau (ESC&VB), Afonso Silva, o Espírito Santo não perde para nenhum outro Estado na realização de eventos de médio porte. Porém, se o Aeroporto de Vitória tivesse mais opções de voos e se já existisse um Centro de Convenções com ampla capacidade, o número de eventos seria bem maior.
“Nosso gargalo hoje é na capacidade do auditório. Nosso teto é de duas mil pessoas. Quando temos um congresso que é preciso um auditório para quatro mil lugares tenho que recorrer a estrutura do Pavilhão de Carapina e isso encarece o negócio. São essas coisas que precisamos melhorar”, afirmou.
Além de movimentar o turismo de negócios, Afonso Silva destaca que o turismo de lazer também se fortalece com esses eventos, pois, as pessoas que participam dos eventos voltam em outra oportunidade para passear. “As pessoas vem, se encantam com esse Estado e voltam depois com férias programadas com a família”.
Em 2016, por causa da greve da Polícia Militar, muitos eventos foram cancelados no Estado. Segundo Afonso, depois desse período, foi preciso fazer um trabalho intenso para melhorar a imagem do Espírito Santo.
“Fizemos um trabalho nos últimos dois anos de reinserção do Espírito Santo e mostramos que aquilo foi algo pontual, que não é a realidade do Estado. Hoje estamos conseguindo apagar essa imagem, mas o ano de 2016 foi muito prejudicado”, destacou.
Duas décadas de Convention
Este ano, o Espírito Santo Convention & Visitors Bureau (ESC&VB) completa 20 anos de atuação. Em 1998, primeiro ano de sua fundação, o Convention registrou três congressos, com participação de 2.600 turistas e movimentação da ordem de R$2,5 milhões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados