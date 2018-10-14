Turismo de negócios no ES já movimentou mais de R$ 1 bilhão em 2018

Stone Fair 2016 Crédito: Divulgação

O turismo de negócio tem movimentado a economia capixaba. Nos últimos dois anos, o faturamento anual passou de R$ 94 milhões em 2016, para R$1,6 bilhão em 2018. E o valor deste ano ainda vai aumentar, pois, esses dados são de janeiro a setembro e ainda há eventos para acontecer até dezembro.

Your browser does not support the audio element. Turismo de negócios no ES já movimentou mais de 1 bilhão de reais em 2018

A localização geográfica, a rede hoteleira e a facilidade de locomoção dentro da Grande Vitória são alguns dos diferenciais que colocam o Espírito Santo em destaque nacional para a realização de eventos de negócios.

De acordo com o presidente do conselho curador do Convention & Visitors Bureau (ESC&VB), Afonso Silva, o Espírito Santo não perde para nenhum outro Estado na realização de eventos de médio porte. Porém, se o Aeroporto de Vitória tivesse mais opções de voos e se já existisse um Centro de Convenções com ampla capacidade, o número de eventos seria bem maior.

“Nosso gargalo hoje é na capacidade do auditório. Nosso teto é de duas mil pessoas. Quando temos um congresso que é preciso um auditório para quatro mil lugares tenho que recorrer a estrutura do Pavilhão de Carapina e isso encarece o negócio. São essas coisas que precisamos melhorar”, afirmou.

Além de movimentar o turismo de negócios, Afonso Silva destaca que o turismo de lazer também se fortalece com esses eventos, pois, as pessoas que participam dos eventos voltam em outra oportunidade para passear. “As pessoas vem, se encantam com esse Estado e voltam depois com férias programadas com a família”.

Em 2016, por causa da greve da Polícia Militar, muitos eventos foram cancelados no Estado. Segundo Afonso, depois desse período, foi preciso fazer um trabalho intenso para melhorar a imagem do Espírito Santo.

“Fizemos um trabalho nos últimos dois anos de reinserção do Espírito Santo e mostramos que aquilo foi algo pontual, que não é a realidade do Estado. Hoje estamos conseguindo apagar essa imagem, mas o ano de 2016 foi muito prejudicado”, destacou.

Duas décadas de Convention