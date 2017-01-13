Se os feriados prolongados não são bons para o comércio e para a indústria, para o turismo são muito vantajosos. E com várias datas comemorativas estendidas em 2017, o setor no Espírito Santo espera um crescimento de 10%, em relação a 2016, de acordo com a Secretaria Estadual de Turismo (Setur-ES).

Sete feriados nacionais cairão em segundas, terças, quintas ou sextas-feiras: Tiradentes, Dia do Trabalho, Corpus Christ, Dia da Independência, Dia de Nossa Senhora Aparecida e Finados.

Segundo o secretário estadual de turismo, José Salles Filho, o Espírito Santo tem se tornado uma boa opção na crise financeira, por ser um Estado com muitas opções dentro da Região Sudeste.

Your browser does not support the audio element. Turismo capixaba pode crescer 10% com feriados prolongados em 2017

“Nós estamos a um raio de aproximadamente 100 km dos principais centros emissores. Com isso, nós já passamos do Rio Grande do Norte e da Paraíba em preferência de turismo em uma pesquisa do Ministério do Turismo, que são grandes polos de turismo nacional.

No Brasil, a expectativa do Ministério do Turismo é que o setor tenha uma movimentação de R$ 21 bilhões em 2017 com os feriados prolongados, com mais de 10 milhões de viagens.

Indústria e comércio

Apesar da euforia na área do turismo, outros setores vão amargar perda de faturamento com as datas comemorativas. Segundo a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), o Espírito Santo pode perder até R$ 1,9 bilhões nos períodos. Já a previsão do comércio brasileiro é de queda de R$ 10,5 bilhões no faturamento com os feriados, segundo a Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo (Fecomércio-SP).

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