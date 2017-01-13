Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

DE OLHO NAS DATAS

Turismo capixaba pode crescer 10% com feriados prolongados em 2017

Sete feriados nacionais cairão em segundas, terças, quintas ou sextas-feiras

Publicado em 13 de Janeiro de 2017 às 13:00

Publicado em 

13 jan 2017 às 13:00
Se os feriados prolongados não são bons para o comércio e para a indústria, para o turismo são muito vantajosos. E com várias datas comemorativas estendidas em 2017, o setor no Espírito Santo espera um crescimento de 10%, em relação a 2016, de acordo com a Secretaria Estadual de Turismo (Setur-ES).
Sete feriados nacionais cairão em segundas, terças, quintas ou sextas-feiras: Tiradentes, Dia do Trabalho, Corpus Christ, Dia da Independência, Dia de Nossa Senhora Aparecida e Finados.
Segundo o secretário estadual de turismo, José Salles Filho, o Espírito Santo tem se tornado uma boa opção na crise financeira, por ser um Estado com muitas opções dentro da Região Sudeste.
Turismo capixaba pode crescer 10% com feriados prolongados em 2017
“Nós estamos a um raio de aproximadamente 100 km dos principais centros emissores. Com isso, nós já passamos do Rio Grande do Norte e da Paraíba em preferência de turismo em uma pesquisa do Ministério do Turismo, que são grandes polos de turismo nacional.
No Brasil, a expectativa do Ministério do Turismo é que o setor tenha uma movimentação de R$ 21 bilhões em 2017 com os feriados prolongados, com mais de 10 milhões de viagens.
Indústria e comércio
Apesar da euforia na área do turismo, outros setores vão amargar perda de faturamento com as datas comemorativas. Segundo a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), o Espírito Santo pode perder até R$ 1,9 bilhões nos períodos. Já a previsão do comércio brasileiro é de queda de R$ 10,5 bilhões no faturamento com os feriados, segundo a Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo (Fecomércio-SP).
Internacional
O turismo capixaba também começa a ter foco no ramo internacional. A Azul Linhas aéreas inaugura em março um voo de Buenos Aires para Belo Horizonte com conexão a Vitória. O setor trabalha para atrair turistas desse e de outros países próximos ao Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás caseiros para ajudar a combater a infecção urinária 
Ponto de Recarga de carro elétrico em garagem de condomínio
Moradores vão poder instalar ponto de recarga de carro elétrico em condomínios no ES
Imagem de destaque
Corpus Christi é feriado no ES? Saiba onde trabalhador tem direito a folga

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados