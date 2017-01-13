Se os feriados prolongados não são bons para o comércio e para a indústria, para o turismo são muito vantajosos. E com várias datas comemorativas estendidas em 2017, o setor no Espírito Santo espera um crescimento de 10%, em relação a 2016, de acordo com a Secretaria Estadual de Turismo (Setur-ES).
Sete feriados nacionais cairão em segundas, terças, quintas ou sextas-feiras: Tiradentes, Dia do Trabalho, Corpus Christ, Dia da Independência, Dia de Nossa Senhora Aparecida e Finados.
Segundo o secretário estadual de turismo, José Salles Filho, o Espírito Santo tem se tornado uma boa opção na crise financeira, por ser um Estado com muitas opções dentro da Região Sudeste.
Turismo capixaba pode crescer 10% com feriados prolongados em 2017
“Nós estamos a um raio de aproximadamente 100 km dos principais centros emissores. Com isso, nós já passamos do Rio Grande do Norte e da Paraíba em preferência de turismo em uma pesquisa do Ministério do Turismo, que são grandes polos de turismo nacional.
No Brasil, a expectativa do Ministério do Turismo é que o setor tenha uma movimentação de R$ 21 bilhões em 2017 com os feriados prolongados, com mais de 10 milhões de viagens.
Indústria e comércio
Apesar da euforia na área do turismo, outros setores vão amargar perda de faturamento com as datas comemorativas. Segundo a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), o Espírito Santo pode perder até R$ 1,9 bilhões nos períodos. Já a previsão do comércio brasileiro é de queda de R$ 10,5 bilhões no faturamento com os feriados, segundo a Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo (Fecomércio-SP).
Internacional
O turismo capixaba também começa a ter foco no ramo internacional. A Azul Linhas aéreas inaugura em março um voo de Buenos Aires para Belo Horizonte com conexão a Vitória. O setor trabalha para atrair turistas desse e de outros países próximos ao Brasil.