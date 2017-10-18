O turismo no Espírito Santo cresceu 1,2% nos meses entre julho e agosto deste ano. Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Estado foi o único a crescer em todo o país, na frente de estados como Pernambuco (-8,5%) e Rio de Janeiro (-7,4%).

Your browser does not support the audio element. Turismo capixaba é o único a crescer no país, segundo IBGE

Na comparação com o mês de agosto do ano passado, o crescimento chega a 11%. Nessa comparação os outros estados aparecem com números positivos, mas o Espírito Santo ainda assim figura na frente dos demais, segundo o IBGE. Nessa comparação, a média nacional é de queda no turismo de 8,1%.

Segundo a subsecretária de turismo do Estado, Simone Modolo, o crescimento se dá pelo trabalho de divulgação fora do Espírito Santo. “O Espírito Santo em turismo conseguiu crescer frente a outros estados já consagrados, como Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. A gente faz muitas promoções com operadores e agentes de viagens, trazemos ao Estado. E também fazemos um trabalho com blogueiros de viagens”, explica.

A subsecretária também afirma que os números da economia do Espírito Santo acabam refletindo no turismo, como também reflete em outros setores do Estado, que para ela estão se recuperando mais rápido no Brasil, em geral.

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