A turfa que voltou a incomodar moradores da Grande Vitória continua queimando na região do bairro Central Carapina, na Serra. Além da população serrana, os habitantes de Vitória também já sofrem com a fumaça, que está atingindo o bairro Jardim Camburi. O objetivo do Corpo de Bombeiros é que em cerca de uma semana o fogo esteja apagado.

Your browser does not support the audio element. Turfa na Serra já incomoda em Vitória

O aposentado Felício Abreu, de 65 anos, é morador de Jardim Camburi e conta que, no início da manhã, o cheiro de fumaça é muito forte no bairro. “Na hora que eu acordo, às 5h, é bastante acentuado. Durante a manhã, o cheiro é bem forte. Dá pra sentir aquela fumaça queimando o nariz”, afirmou.

Segundo o coronel Rodrigues, do Corpo de Bombeiros, que coordena os trabalhos na área da turfa, por conta da complexidade do trabalho, não é possível estimar o tempo que levará para que o fogo seja totalmente apagado. No entanto, os esforços são para que o incêndio acabe em uma semana. “Nós vamos fazer o possível para que, no mais tardar, na semana que vem nós já estejamos com tudo apagado. Lógico que se tivermos chuva para auxiliar, isso vai acelerar o processo de extinção”, explicou.

90 MILHÕES DE LITROS DE ÁGUA

A Defesa Civil da Serra e a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) também participam da ação de combate ao incêndio. Desde a última sexta-feira (21), já foram utilizados cerca de 90 milhões de litros de água de reúso para tentar apagar o fogo.