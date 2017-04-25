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Turfa na Serra já incomoda em Vitória

Objetivo do Corpo de Bombeiros é que em cerca de uma semana o fogo esteja apagado

Publicado em 25 de Abril de 2017 às 20:33

Publicado em 

25 abr 2017 às 20:33
A turfa que voltou a incomodar moradores da Grande Vitória continua queimando na região do bairro Central Carapina, na Serra. Além da população serrana, os habitantes de Vitória também já sofrem com a fumaça, que está atingindo o bairro Jardim Camburi. O objetivo do Corpo de Bombeiros é que em cerca de uma semana o fogo esteja apagado.
Turfa na Serra já incomoda em Vitória
O aposentado Felício Abreu, de 65 anos, é morador de Jardim Camburi e conta que, no início da manhã, o cheiro de fumaça é muito forte no bairro. “Na hora que eu acordo, às 5h, é bastante acentuado. Durante a manhã, o cheiro é bem forte. Dá pra sentir aquela fumaça queimando o nariz”, afirmou.
Segundo o coronel Rodrigues, do Corpo de Bombeiros, que coordena os trabalhos na área da turfa, por conta da complexidade do trabalho, não é possível estimar o tempo que levará para que o fogo seja totalmente apagado. No entanto, os esforços são para que o incêndio acabe em uma semana. “Nós vamos fazer o possível para que, no mais tardar, na semana que vem nós já estejamos com tudo apagado. Lógico que se tivermos chuva para auxiliar, isso vai acelerar o processo de extinção”, explicou.
90 MILHÕES DE LITROS DE ÁGUA
A Defesa Civil da Serra e a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) também participam da ação de combate ao incêndio. Desde a última sexta-feira (21), já foram utilizados cerca de 90 milhões de litros de água de reúso para tentar apagar o fogo.
A causa do incêndio ainda não foi identificada pelo Corpo de Bombeiros, de acordo com o coronel Rodrigues. A área atingida também não foi dimensionado ainda. Segundo o coronel, haverá um sobrevoo nesta quarta-feira (26) para fazer um mapeamento da região.

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