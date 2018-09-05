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SEGURANÇA

Tropa especial da PM vai fazer patrulhamento em morros de Vitória

Grupo de 30 militares fez curso de especialização para ter melhor rendimento em patrulhamentos em áreas elevadas

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 13:52

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

05 set 2018 às 13:52
Um novo pelotão especial da polícia militar do Espírito Santo será responsável pelo patrulhamento nos morros de Vitória Crédito: Eduardo Dias
Um novo pelotão especial da Polícia Militar do Espírito Santo será responsável pelo patrulhamento nos morros de Vitória. Um grupo de 30 policiais realizou treinamentos específicos para atuações em escadarias, becos e vielas, e vai atuar em um conjunto de morros da capital, como o Bairro da Penha, Itararé e São Benedito.
Tropa especial da PM vai fazer patrulhamento em morros de Vitória
Os militares vão fazer patrulhamentos diários nas comunidades e ficarão em uma base blindada, no alto do morro São Benedito. A criação do pelotão especial acontece em um momento marcado por frequentes conflitos de traficantes em morros de Vitória.
Uma cerimônia de apresentação do grupo especial aconteceu na manhã desta quarta-feira (5), com a presença do secretário estadual de segurança, Nylton Rodrigues, e do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Ramalho.
O capitão Arlecio Martins foi um dos responsáveis pelo treinamento do grupo e apontou a importância de ter uma equipe especializada na atuação em morros.
“Esse coletivo especializado é para combater justamente nessas áreas onde as viaturas não chegam, onde precisamos de um treinamento melhor, de um efetivo maior, mais bem treinado e mais equipado, para combater o tráfico de drogas”, explicou o capitão da polícia militar.
O comandante-geral da PM, Alexandre Ramalho, destacou que uma das funções do grupo especial é dar mais tranquilidade aos moradores de comunidades marcadas pela violência.
"A Polícia Militar não entra nessas comunidades para se confrontar, ela não entra para agredir o cidadão de bem. Ela entra para trazer a paz e a tranquilidade que essas pessoas merecem", afirmou o comandante-geral da PM.
Um novo pelotão especial da polícia militar do Espírito Santo será responsável pelo patrulhamento nos morros de Vitória Crédito: Eduardo Dias
PRESIDIÁRIOS DÃO AS ORDENS
Promotores do Ministério Público afirmam que líderes de uma grande facção criminosa, com ramificações em vários estados do país, comandam ataques a grupos rivais enviando mensagens de dentro do presídio de segurança máxima, localizado em Viana. O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Nylton Rodrigues, negou as informações.
Nesta terça-feira, (4), foi realizada uma operação em conjunto do Ministério Público do Espírito Santo e da Polícia Militar na qual foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão para tentar desarticular umas das quadrilhas da região do Bairro da Penha. Três homens foram presos durante a ação. Drogas e armas foram apreendidas.

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