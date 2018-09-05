Um novo pelotão especial da Polícia Militar do Espírito Santo será responsável pelo patrulhamento nos morros de Vitória. Um grupo de 30 policiais realizou treinamentos específicos para atuações em escadarias, becos e vielas, e vai atuar em um conjunto de morros da capital, como o Bairro da Penha, Itararé e São Benedito.
Tropa especial da PM vai fazer patrulhamento em morros de Vitória
Os militares vão fazer patrulhamentos diários nas comunidades e ficarão em uma base blindada, no alto do morro São Benedito. A criação do pelotão especial acontece em um momento marcado por frequentes conflitos de traficantes em morros de Vitória.
Uma cerimônia de apresentação do grupo especial aconteceu na manhã desta quarta-feira (5), com a presença do secretário estadual de segurança, Nylton Rodrigues, e do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Ramalho.
O capitão Arlecio Martins foi um dos responsáveis pelo treinamento do grupo e apontou a importância de ter uma equipe especializada na atuação em morros.
“Esse coletivo especializado é para combater justamente nessas áreas onde as viaturas não chegam, onde precisamos de um treinamento melhor, de um efetivo maior, mais bem treinado e mais equipado, para combater o tráfico de drogas”, explicou o capitão da polícia militar.
O comandante-geral da PM, Alexandre Ramalho, destacou que uma das funções do grupo especial é dar mais tranquilidade aos moradores de comunidades marcadas pela violência.
"A Polícia Militar não entra nessas comunidades para se confrontar, ela não entra para agredir o cidadão de bem. Ela entra para trazer a paz e a tranquilidade que essas pessoas merecem", afirmou o comandante-geral da PM.
PRESIDIÁRIOS DÃO AS ORDENS
Promotores do Ministério Público afirmam que líderes de uma grande facção criminosa, com ramificações em vários estados do país, comandam ataques a grupos rivais enviando mensagens de dentro do presídio de segurança máxima, localizado em Viana. O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Nylton Rodrigues, negou as informações.
Nesta terça-feira, (4), foi realizada uma operação em conjunto do Ministério Público do Espírito Santo e da Polícia Militar na qual foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão para tentar desarticular umas das quadrilhas da região do Bairro da Penha. Três homens foram presos durante a ação. Drogas e armas foram apreendidas.