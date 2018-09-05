Um novo pelotão especial da polícia militar do Espírito Santo será responsável pelo patrulhamento nos morros de Vitória Crédito: Eduardo Dias

Um novo pelotão especial da Polícia Militar do Espírito Santo será responsável pelo patrulhamento nos morros de Vitória. Um grupo de 30 policiais realizou treinamentos específicos para atuações em escadarias, becos e vielas, e vai atuar em um conjunto de morros da capital, como o Bairro da Penha, Itararé e São Benedito.

Your browser does not support the audio element. Tropa especial da PM vai fazer patrulhamento em morros de Vitória

Os militares vão fazer patrulhamentos diários nas comunidades e ficarão em uma base blindada, no alto do morro São Benedito. A criação do pelotão especial acontece em um momento marcado por frequentes conflitos de traficantes em morros de Vitória

Uma cerimônia de apresentação do grupo especial aconteceu na manhã desta quarta-feira (5), com a presença do secretário estadual de segurança, Nylton Rodrigues, e do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Ramalho.

O capitão Arlecio Martins foi um dos responsáveis pelo treinamento do grupo e apontou a importância de ter uma equipe especializada na atuação em morros.

“Esse coletivo especializado é para combater justamente nessas áreas onde as viaturas não chegam, onde precisamos de um treinamento melhor, de um efetivo maior, mais bem treinado e mais equipado, para combater o tráfico de drogas”, explicou o capitão da polícia militar.

O comandante-geral da PM, Alexandre Ramalho, destacou que uma das funções do grupo especial é dar mais tranquilidade aos moradores de comunidades marcadas pela violência.

"A Polícia Militar não entra nessas comunidades para se confrontar, ela não entra para agredir o cidadão de bem. Ela entra para trazer a paz e a tranquilidade que essas pessoas merecem", afirmou o comandante-geral da PM.

Um novo pelotão especial da polícia militar do Espírito Santo será responsável pelo patrulhamento nos morros de Vitória Crédito: Eduardo Dias

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