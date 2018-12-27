Tristeza e emoção marcam o sepultamento do ex-governador Camata

PH, muito emocionado, chorando, entregou as bandeiras do ES e do Brasil para Rita Camata Crédito: Letícia Gonçalves

Tristeza e emoção marcaram o sepultamento do ex-governador Gerson Camata, 77 anos, assassinado na última quarta-feira (26) pelo seu ex-assessor, Marcos Venicio Andrade, 66 anos. Vestidos de branco, os filhos Enza Rafaela e Bruno e a viúva Rita Camata não saíram de perto do caixão. O enterro foi no Cemitério Jardim da Paz, Serra.

O corpo saiu do Palácio Anchieta às 14h40 em cortejo no caminhão do Corpo de Bombeiros. Na chegada ao cemitério, as pessoas que já aguardavam no local aplaudiram, muitos também choravam.

O sepultamento de Camata atraiu populares que o admiravam e também autoridades, que fizeram questão de destacar a trajetória política do ex-governador. O sepultamento foi realizado com honras fúnebres. No caminho do caminhão do Corpo de Bombeiros até a sepultura, militares executaram uma salva de tiros. A marcha fúnebre também foi tocada mais de uma vez.

O governador Paulo Hartung, que ficou ao lado de Rita Camata durante todo o sepultamento, lembrou que Camata era um grande pacificador. “Camata não era de fazer inimizade, adversários. Ele desviava de briga boba, isso tem muito na política e ele nos ensinou a desviar disso. eu aprendi muito com ele”, contou.

O governador eleito, Renato Casagrande (PSB) também compareceu ao sepultamento. “O sentimento é de choque, de tristeza e de revolta. Camata estava em plena atividade. Ontem neste mesmo horário nada tinha acontecido e hoje não temos mais ele entre nós. isso mostra como algumas pessoas desvalorizam a vida. Tirar a vida de outra pessoa é a maior violência que tem no mundo”, afirmou.

Multidão participa de cerimônia Crédito: Leonel Ximenes

Cerca de cinco mil pessoas passaram pelo velório de Camata. A cerimônia ficou reservada para a família até às 10h. Depois desse horário, o público teve acesso ao local do velório até às 14h30.

O Secretário Chefe da Casa Militar, Daltro Ferrari, destacou que as honrarias oferecidas foi uma forma de homenagear Camata. “Se a gente fosse resumir nosso senador Gerson Camata em uma palavra é alegria. É uma pessoa que trazia alegria no local que chegava e representava união. Ele é mais que merecedor de todas as honras, que ainda são poucas”, afirmou.

Muitas autoridades foram se despedir de Camata. Estiveram no velório os ex-governadores Max Mauro e Vitor Buaiz. Prefeitos, deputados e vereadores compareceram ao Palácio. O ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Carlos Gratz também esteve no velório. A senadora Rose de Freitas (Podemos) destacou a amizade que construiu com Camata ao longo dos anos.

“Camata sempre foi um bom companheiro, bom conselheiro. Ele soube passar a experiência dele no campo da amizade. Ele não tutelava pessoas politicamente, ele fazia amizades”, contou.

Além de autoridades e políticos, pessoas comuns, que admiravam Gerson Camata acompanharam o sepultamento. O servidor Público Adevair Silva contou que Camata foi um grande governador. “Político com caráter igual ao dele é difícil. Acho que ele merece todas as homenagens, para mostrar o valor que ele tem de verdade”, contou.