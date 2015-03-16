O protesto contra o governo da presidente Dilma Rousseff (PT), marcado para a tarde deste domingo (15), em Vitória, ganhou corpo com a forte adesão dos moradores de Vila Velha. Cerca de 30 mil pessoas, de acordo com a Polícia Militar, saíram do município e caminharam pela Terceira Ponte até Vitória. O grupo reclamava da corrupção, do descaso do Governo Federal com Vila Velha e com o Espírito Santo, e pedia a saída de Dilma da presidência.

Your browser does not support the audio element. Trinta mil pessoas atravessam Terceira Ponte a pé em protesto contra Dilma

Os manifestantes se concentraram na Praia da Costa a partir das 14h. No início, apenas um grupo pequeno tinha a intenção de atravessar a Terceira Ponte. Mas, ao ter início a travessia, um número grande de pessoas começou a aderir ao protesto.

Entre os manifestantes, pessoas de várias idades e muitas famílias. A nutricionista Adelaide Souza chegou a levar o cão de estimação com uma faixa criticando o Governo Federal para o protesto.

“Eu acho que não basta ficar indignado. A gente tem que mostrar a indignação e indo às ruas é que a gente se faz presente, como a gente vê no Brasil todo. Nós trouxemos o Dino, nosso cachorro, para que ele também participe do protesto. É uma brincadeira que a gente fez, mas estamos indignados enquanto cidadãos”, contou à Rádio CBN Vitória.

A organização do ato deste 15 de março foi feita pelas redes sociais. Um dos organizadores, Vitor Reis, diz que a indignação com a economia e casos de corrupção o motivou a participar do protesto. “Nossa motivação é olhar para o Brasil do jeito que está e não concordar mais com essa corrupção. A única forma de protestar é ir para a rua e fazer nosso papel de cidadão democrático. E como povo do Espírito Santo estamos reunidos aqui para dizer: Fora, Dilma e Fora, PT”, disse.

O estudante Marcos da Silva também reclamou da corrupção. “Todo esse escândalo desmotiva a gente a acreditar neste governo. Por isso, queremos resgatar o Brasil”, disse à Rádio CBN.