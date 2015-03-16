O protesto contra o governo da presidente Dilma Rousseff (PT), marcado para a tarde deste domingo (15), em Vitória, ganhou corpo com a forte adesão dos moradores de Vila Velha. Cerca de 30 mil pessoas, de acordo com a Polícia Militar, saíram do município e caminharam pela Terceira Ponte até Vitória. O grupo reclamava da corrupção, do descaso do Governo Federal com Vila Velha e com o Espírito Santo, e pedia a saída de Dilma da presidência.
Trinta mil pessoas atravessam Terceira Ponte a pé em protesto contra Dilma
Os manifestantes se concentraram na Praia da Costa a partir das 14h. No início, apenas um grupo pequeno tinha a intenção de atravessar a Terceira Ponte. Mas, ao ter início a travessia, um número grande de pessoas começou a aderir ao protesto.
Entre os manifestantes, pessoas de várias idades e muitas famílias. A nutricionista Adelaide Souza chegou a levar o cão de estimação com uma faixa criticando o Governo Federal para o protesto.
“Eu acho que não basta ficar indignado. A gente tem que mostrar a indignação e indo às ruas é que a gente se faz presente, como a gente vê no Brasil todo. Nós trouxemos o Dino, nosso cachorro, para que ele também participe do protesto. É uma brincadeira que a gente fez, mas estamos indignados enquanto cidadãos”, contou à Rádio CBN Vitória.
A organização do ato deste 15 de março foi feita pelas redes sociais. Um dos organizadores, Vitor Reis, diz que a indignação com a economia e casos de corrupção o motivou a participar do protesto. “Nossa motivação é olhar para o Brasil do jeito que está e não concordar mais com essa corrupção. A única forma de protestar é ir para a rua e fazer nosso papel de cidadão democrático. E como povo do Espírito Santo estamos reunidos aqui para dizer: Fora, Dilma e Fora, PT”, disse.
O estudante Marcos da Silva também reclamou da corrupção. “Todo esse escândalo desmotiva a gente a acreditar neste governo. Por isso, queremos resgatar o Brasil”, disse à Rádio CBN.
AdesivoDurante todo o trajeto pela ponte e durante o ato, não houve registros de violência e qualquer tumulto provocado por quem estava protestando. Na chegada à praça do pedágio, um grupo pediu para manifestantes retirarem os adesivos do ex-candidato à presidência Aécio Neves (PSDB) do carro em que eles usavam para, só então, acompanhar a passeata. A alegação da organização foi a de que o protesto era apartidário. O motorista se retirou do local e não houve problemas.Por todo o trajeto de Vila Velha a Vitória, os manifestantes entoaram gritos contra o Partido dos Trabalhadores (PT) e contra a presidente Dilma, além de cantarem o hino nacional e o tradicional cântico “Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor”. Após participarem do ato na Praça do Papa, por volta de 18h, os manifestantes retornaram à Vila Velha também a pé pela Terceira Ponte, que permaneceu interditada da tarde até a noite de domingo. As cabines do pedágio ficaram fechadas desde que a passeata começou por Vila Velha até o retorno dos manifestantes.