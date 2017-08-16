Tributação no ES é reajustada e gasolina já aumenta na Grande Vitória

Como se não bastasse o aumento no PIS/Cofins que incide sobre a gasolina, deixando o valor até R$ 0,41 mais caro, o combustível mais uma vez deve passar por novo reajuste. Desta vez o aumento pode chegar, em média, a R$ 0,05. A mudança é reflexo do aumento proporcionado pela tributação federal há menos de um mês, avalia o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Espírito Santo (Sindipostos-ES). Por enquanto, a maioria dos postos não estão praticando valores mais elevados, mas a reportagem da Rádio CBN se deparou com pelo menos um estabelecimento que aumentou o litro do combustível em R$ 0,09.

Your browser does not support the audio element. Gasolina pode subir R$ 0,05 com mudança na alíquota do ICMS

Isso acontece porque o preço médio do litro da gasolina, calculado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), no Espírito Santo, aumentou de R$ 3,63 para R$ 3,84. O novo valor passou a ser praticado nesta quarta-feira. E como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é calculado em cima desse valor, a tributação aumenta, o que pode levar os postos a elevarem o preço médio do litro do combustível. O ICMS é cobrado em 27% deste valor.

Em Vitória, na Rodovia Norte Sul, um estabelecimento subiu de R$ 3,74 para R$ 3,79 o litro da gasolina. Já em Vila Velha, na Praia da Costa, um posto subiu R$ 0,09, de R$ 3,68 para R$ 3,77. Na BR 262 os postos consultados pela reportagem da CBN não mudaram os valores. Em um estabelecimento, o retificador Rafael da Silva, de 47 anos, ainda não sabia da possibilidade de aumento, mas achou absurdo. “Para quem consome durante o mês todo, como eu, cinco centavos no final da conta faz muita diferença. Eu estava tentando mudar para o álcool (mais barato), mas não tem rendimento”, ressalta.

Aumento da gasolina já começou na Grande Vitória Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória

A maquiadora Ana Paula Avelar, de 34 anos, passou a usar gás no carro para pagar menos, mas ainda acaba colocando um pouco de gasolina para preservar a bomba de combustível. Ela também não sabia do aumento no valor da gasolina. “São cinco centavos daqui, mas tem outros tributos que pagamos e vários outros gastos. Então pra gente com certeza é ruim”, lamenta.