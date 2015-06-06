Tribunal de Justiça vai exonerar servidores

EDUARDO FACHETTIA GAZETAA semana que vem começará com demissões no Poder Judiciário. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJES), desembargador Sérgio Bizzotto, assinou um ato normativo, a ser publicado na segunda-feira, determinando a exoneração de todos os servidores comissionados ligados aos gabinetes de desembargador que estejam vagos – no caso, os de Catharina Maria Novaes Barcellos e Carlos Roberto Mignone, ambos aposentados recentemente. Na mesma medida, as cadeiras serão declaradas congeladas.Por determinação de Bizzotto, também serão canceladas as funções de confiança desses gabinetes, o que fará com que servidores efetivos que lá estavam, recebendo gratificações adicionais de até R$ 1,3 mil, voltem às funções de origem.

Apenas com essas medidas, o TJES poderá economizar até R$ 108 mil por mês. Cada gabinete de desembargador tem à sua disposição até 8 servidores: seis comissionados e dois cargos efetivos com gratificação. Os salários dos 16 funcionários variam de R$ 5,4 mil a até R$ 10,8 mil.

O pacote de cortes vem em um momento crítico para as finanças do Judiciário. Pelo que rege a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o tribunal não pode consumir mais que 6% da receita corrente líquida do Estado com o pagamento de servidores. Hoje, o TJES atinge a marca de 5,95% com essa despesa.

Cadeiras vagas

Para enxugar ainda mais os gastos, Bizzotto também decidiu “congelar” a promoção de juízes ao cargo de desembargador. Isso significa dizer que nem a cadeira de Catharina nem a de Mignone serão preenchidas “até ulterior deliberação”.

Também na próxima segunda, será publicado um ato da presidência da Corte revogando a convocação do juiz Luiz Guilherme Risso para ocupar provisoriamente a vaga de Catharina. O magistrado iria compor o Pleno até que o colegiado escolhesse um substituto para a desembargadora, que se aposentou em abril.