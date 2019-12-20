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Flamengo x Liverpool

Triângulo e Rua da Lama: interdições na final do Mundial de Clubes

Interdições serão feitas a partir das 12h30 deste sábado (21), dia do jogo entre Flamengo e Liverpool

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 12:52

Publicado em 

20 dez 2019 às 12:52
Rua da Lama, em Jardim da Penha, bairro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Se a final do Mundial de Clubes entre Liverpool e Flamengo deve atrair a atenção dos capixabas, o mesmo acontece no trânsito. Por decisão da Secretaria de Segurança Urbana de Vitória (Semsu), os planos de segurança e de trânsito serão alterados. Rua da Lama, em Jardim da Penha, e Triângulo das Bermudas, na Praia do canto, sofrerão modificações.
A partida acontece neste sábado (21), às 14h30. Apesar do horário em que a bola deve começar a rolar, o trânsito deve ser alterado nos dois locais a partir de 12h30. Às 19h as vias devem ser liberadas. A programação, que é comum em época de Copa do Mundo, foi feita em parceria entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar.
VEJA OS PONTOS DE INTERDIÇÃO:
Triângulo das Bermudas – Praia do Canto
Rua Selimo Gomes Vieira (ao lado do Supermercado São José e próximo à maré: a via será fechada com cones e uma guarnição da Guarda Comunitária estará no local.Rua Manoel Gonçalves Carneiro (ao lado do São José): a saída será sinalizada com cones para facilitar a saída de veículos e inibir a entrada de veículos na contramão.Rua João da Cruz: será interditada entre as avenidas Rio Branco e Saturnino de Brito. Agentes de trânsito da Guarda estarão com viatura no local para orientar os motoristas.Cruzamento das ruas Afonso Cláudio e Joaquim Lírio: será fechado com cones e agentes de trânsito orientarão o tráfego.Cruzamento das ruas Afonso Cláudio e Aleixo Neto: será fechado com cones e agentes de trânsito orientarão o tráfego.Rua Rômulo Samorini: acesso pela avenida Rio Branco será interditado.
Rua da Lama – Jardim da Penha
Avenida Fernandes Coelho: será interditada em dois pontos com cones e presença de agentes de trânsito.No início, com trânsito desviado par a avenida Alziro ZarurNa altura da rua Tupinambás, com trânsito desviado par a avenida Alziro Zarur.

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