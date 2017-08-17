Triângulo das Bermudas ganha três novos bares em três meses

A crise financeira parece ter dado uma trégua para os empresários da Praia do Canto, Vitória. Nos últimos três meses, a região do Triângulo ganhou três novos bares. De acordo com a Associação de Comerciantes da Praia do Canto, não são só os bares da região que estão conseguindo retomar o crescimento, mas também o comércio varejista que registrou aumento nas vendas nos últimos dois meses.
De acordo com o presidente do Sindbares, Wilson Calil, a região do Triângulo tem atraído empresários por causa dos investimentos que o poder público fez no local, oferecendo mais segurança e conforto para os frequentadores, como a criação da rua de lazer. “O Triângulo há um tempo atrás quase deixou de existir e, a partir do investimento que o governo fez, em parceria com a gente, com a criação do polo gastronômico, a região ganhou um impulso que faz muito bem”, destacou.
O presidente da Associação de Moradores e Comerciantes da Praia do Canto, César Saade, explica que a retomada das vendas no comércio da Praia do Canto pode ter relação com o cenário político do país. Segundo ele, como não veio à tona mais nenhum escândalo envolvendo o governo federal, as pessoas estão se sentindo mais tranquilas para voltar a consumir. “Eles estão com uma equipe econômica a algum tempo seguindo uma linha que o empresariado acha que é o certo. Tem essas intercorrências políticas, mas não há nenhum fato novo, não há nenhum impeachment para ser votado. Acredito que por isso temos essa recuperação, ainda que tímida”, destacou.
O presidente do Sindbares destacou que a região do Triângulo deve ser a única da Grande Vitória onde os comerciantes vão conseguir se recuperar do prejuízo causado durante a greve da Polícia Militar.
PDU
Na votação para apresentar alterações no Novo PDU de Vitória, que aconteceu esta semana no Encontro da Cidade, os moradores da Praia do Canto sugeriram que fosse proibido a criação de novas boates no bairro. Os novos bares que abriram nessa região não se enquadram nessa categoria. A proposta dos moradores foi rejeitada.