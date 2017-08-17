Triângulo das Bermudas ganha três novos bares em três meses

A crise financeira parece ter dado uma trégua para os empresários da Praia do Canto, Vitória. Nos últimos três meses, a região do Triângulo ganhou três novos bares. De acordo com a Associação de Comerciantes da Praia do Canto, não são só os bares da região que estão conseguindo retomar o crescimento, mas também o comércio varejista que registrou aumento nas vendas nos últimos dois meses.

De acordo com o presidente do Sindbares, Wilson Calil, a região do Triângulo tem atraído empresários por causa dos investimentos que o poder público fez no local, oferecendo mais segurança e conforto para os frequentadores, como a criação da rua de lazer. “O Triângulo há um tempo atrás quase deixou de existir e, a partir do investimento que o governo fez, em parceria com a gente, com a criação do polo gastronômico, a região ganhou um impulso que faz muito bem”, destacou.

O presidente da Associação de Moradores e Comerciantes da Praia do Canto, César Saade, explica que a retomada das vendas no comércio da Praia do Canto pode ter relação com o cenário político do país. Segundo ele, como não veio à tona mais nenhum escândalo envolvendo o governo federal, as pessoas estão se sentindo mais tranquilas para voltar a consumir. “Eles estão com uma equipe econômica a algum tempo seguindo uma linha que o empresariado acha que é o certo. Tem essas intercorrências políticas, mas não há nenhum fato novo, não há nenhum impeachment para ser votado. Acredito que por isso temos essa recuperação, ainda que tímida”, destacou.

O presidente do Sindbares destacou que a região do Triângulo deve ser a única da Grande Vitória onde os comerciantes vão conseguir se recuperar do prejuízo causado durante a greve da Polícia Militar.

PDU