Trezentas e cinquenta famílias vivem em área ocupada em Jacaraípe

Área ocupada em Jacaraípe, Serra Crédito: Patrícia Scalzer

Desemprego, falta de oportunidade, suspensão do benefício do Bolsa Família. Essas são as principais justificativas das 350 famílias que ocupam uma área particular no bairro Jacaraípe, Serra. A crise financeira dos últimos anos acabou deixando mais pobre quem já não tinha quase nada. Em barracões, lonas ou embaixo de algumas lajotas, os ocupantes afirmam que essa foi a única alternativa para quem teria que morar com a família na rua.

A dona de casa Ivanilde Guimarães, 27 anos, tem duas filhas, de 07 e 02 anos. Ela conta que morava de aluguel, que era pago com os R$ 240 que recebia do Bolsa Família. Mas o benefício foi suspenso. Sem dinheiro e sem ter para onde ir, achou na ocupação uma oportunidade de dar um lar para as filhas.

Ivanilde conta que na próxima semana as filhas correm o risco de ficar novamente sem uma casa. O proprietário do imóvel solicitou à Justiça a reintegração de posse, que está marcada para acontecer na próxima terça-feira. “Não tenho para onde ir. Estava pagando aluguel, mas fiquei desempregada e não tenho como pagar. Surgiu essa vaga aqui e eu vim e trouxe todas as minhas coisas. Não tenho para onde ir”, contou.

Area ocupada em Jacaraípe, Serra Crédito: Patrícia Scalzer

O marceneiro Aloísio Correa conta que assim como ele, muitas pessoas da ocupação estão desempregadas e sobrevivem fazendo “bicos” e recebendo doações. “Eu estou desempregado, o pouco dinheiro que ganhei foi ajudando as pessoas daqui a construir. Está muito difícil, eu mesmo não sei para onde vou”, afirmou.

Uma das lideranças da ocupação, Marlúcia Adade, conta que a área era um lixão e estava abandonada. Ela conta que os ocupantes levaram vida para o local, que foi planejado pelos próprios moradores para ter posto de saúde, escola, praça e igreja. “Era muito lixo, muita desova, na greve da PM acharam 22 cadáveres aqui. Isso aqui era precário e estava abandonado há anos”, contou.

Nos últimos meses, vários casos de ocupações foram registrados na Grande Vitória. Áreas em Vila Velha, como Rio Marinho e Vale Encantado e na Capital, no bairro Grande Vitória e no Centro, no antigo prédio do IAPI, foram ocupadas por pessoas sem moradias. Na Serra, atualmente famílias também ocupam terrenos às margens da Rodovia do Contorno.

Para a socióloga Maria Angela Soares, o grande número de pessoas que estão em busca de moradia é o retrato da desigualdade existente no país. “O Estado é ausente nos espaços mais carentes e com a crise generalizada que temos, esses processos vão se aprofundando. Por isso, a sensação do aumento desse tipo de pessoa desguarnecida de direitos. E as pessoas precisam viver em algum lugar”, contou.