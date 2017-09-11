Três vítimas de acidente na BR 101 foram identificadas por digitais

Três corpos das 11 vítimas do acidente que ocorreu na BR 101, em Mimoso do Sul, neste domingo (10) foram liberados pelo Departamento Médico Legal (DML), na tarde desta segunda-feira (11). Os corpos identificados são do professor Aloísio Endlich, 27 anos, e das estudantes Karine Santana Wetter, 16 anos, e Nandeiara Martins Kliper, 17 anos.

De acordo com o superintendente de Polícia Técnico-Científica, delegado Danilo Bahiense, a identificação foi feita por meio das impressões digitais, pois, não foi possível fazer a análise visual. “Embora estivessem com o rosto desfigurado, elas foram identificadas através do exame necropapiloscópico, ou seja, através das impressões digitais porque todas as vítimas tinham registro civil no nosso estado”, contou.

Segundo o delegado, é possível que mais corpos sejam liberados nesta terça-feira (12), pois os peritos vão tentar fazer a identificação por meio da arcada dentária, já que os corpos estão carbonizados. Se isso não for possível, a liberação só irá ocorrer daqui a duas semanas, quando ficarem prontos os exames de DNA. “Alguns familiares já trouxeram radiografias dentárias e também já estamos coletando material para exame de DNA. Se não for possível identificar por meio da arcada dentária, só através de exame de DNA, que deve ficar pronto em aproximadamente 15 dias ”, disse.

Os parentes das 11 vítimas ficaram durante todo tempo no auditório da Chefatura de Polícia, onde receberam auxílio de psicólogos. O auxiliar de serviços gerais, Antônio Robert Martins, estava com o pai no DML para liberar o corpo do irmão, o auxiliar de laboratório José Ronaldo Martins. Ele ficou sabendo da morte do irmão pelas redes sociais. Segundo Antônio, José Ronaldo amava o que fazia e dançando já tinha viajado até para a Alemanha. “Meu irmão era tranquilo, feliz, gostava do que fazia, agora eu não sei o que será”, disse.