Três testemunhas de acusação não aparecem no julgamento

Terminou às 21h05 desta segunda-feira (24) o primeiro dia do julgamento dos acusados de serem os mandantes da morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho. O coronel da reserva da Polícia Militar, Walter Gomes Ferreira, e o ex-policial civil e empresário Claudio Luiz Andrade Baptista, o Calú, estão no banco dos réus.

Doze anos após o assassinato do magistrado, o julgamento dos acusados de serem mandantes do crime foi marcado por desfalques. Três testemunhas de acusação não apareceram para depor. Geraldo Luis Almeida e Alexandro Santos Nascimento não foram encontrados. Luis Fernando Corrêa foi intimado e não compareceu.

Com as ausências, o Ministério Público ficou com apenas duas testemunhas, o delegado Danilo Bahiense e o juiz Carlos Eduardo Lemos. Lemos foi ouvido na condição de informante e não de testemunha. Ferreira perdeu duas testemunhas que não compareceram. O coronel Aurich e o ex subsecretário de Segurança Fernando Francischini. Todas as testemunhas de Calu compareceram.

Segundo informações da promotoria, Luiz Fernando não teria comparecido porque atualmente mora no Rio Grande do Sul e o deslocamento da testemunha não é custeado pelo Estado.

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Diante da ausência das testemunhas chegou a haver uma proposta do Ministério Público para que o promotor Florêncio Isidoro Herzog fosse ouvido no lugar de uma testemunha. Nos autos do processo, o promotor público aparece em um áudio defendendo a tese de latrocínio - roubo seguido de morte.

A defesa de Ferreira queria incluir outra testemunha e Calú, queria que a própria mãe dele fosse ouvida, para aceitar a troca. Porém, o pedido foi indeferido.