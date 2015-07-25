Três pessoas morrem e 19 ficam feridas em grave acidente na BR 101

Três pessoas morreram e outras 19 pessoas ficaram feridas após um grave acidente no Km 440 da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, por volta das 6h30 deste sábado (25).

A colisão envolveu uma van e um veículo de passeio e pode ter sido causada pela baixa visibilidade da pista, provocada pela neblina. A rodovia ficou interditada e um congestionamento de 7 km se formou nos dois sentidos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os sentidos da rodovia já foram liberados.