Três pessoas feridas em acidente na rodovia ES 010 na Serra

O estudante Willian Martins, uma das vítimas, contou que estava no Gol com a família, e que eles seguiam no sentido Nova Almeida, quando o veículo que estava na frente deles freou bruscamente. Segundo o estudante, para não colidir com o carro, o motorista jogou o veículo para a pista ao lado e colidiu com o EcoSport que seguia no sentido contrário."Eu vi que o carro branco parou na frente do meu tio e me abaixei, com a sensação que a gente ia bater em alguma coisa. Eu ouvi o barulho dos pneus por causa da freagem e me protegi. Me abaixei, escorei aonde minha tia estava sentada. Só bati o ombro no vidro. Olhei pro lado e achei que minha mãe tinha morrido. Vi que só eu e minha tia estávamos bem", relatou.O Gol ficou com a frente totalmente destruída. O motorista do Gol Joelson Alves, tio de William, ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, com ferimentos graves. A mãe do adolescente, Valdemira do Rosário Martins Barcellos foi levada para o mesmo hospital. O primo dele, um adolescente de 14 anos, foi encaminhado para o Hospital Infantil de Vitória. Eles tiveram ferimentos leves. A tia, Natiane do Rosário Martins, não se feriu.William, a mãe e o primo estavam no banco traseiro e sem cinto de segurança. Os ocupantes do EcoSport não foram identificados. Quando a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) chegou ao local, eles já tinham sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros.Segundo informação do Cabo Fabio Duarte da PRE, pelas marcas de frenagem na pista, o Gol seguia em alta velocidade. "O que pode ter causado esse acidente é a alta velocidade, infelizmente. Esse trecho é considerado o trecho da morte na ES 010. Conforme levantamentos que colhemos, deu aproximadamente 40 metros de frenagem no veículo que seguia sentido Nova Almeida, o que leva a crer que ele estava com velocidade incompatível com o local, que é de 60 km", explicou.Com o acidente, o congestionamento de veículos na via chegou a 8 km no sentido Nova Almeida e 5 Km no sentido Jacaraípe.