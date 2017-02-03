Três pacientes são internados em estado grave com suspeita de reação à vacina

Três pessoas foram internadas em estado grave com suspeita de reação provocada pela vacina contra a febre amarela no Espírito Santo. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) não divulgou a localidade e a idade delas, mas disse que todos são do interior do Estado, das localidades onde há vacinação cautelar. Dois estão em tratamento na UTI, e um na enfermaria. O hospital também não foi confirmado para não revelar a identidade dos pacientes.

Segundo a Sesa, várias suspeitas estão sendo consideradas, como leptospirose, febre maculosa, dengue e até mesmo febre amarela. Porém a possibilidade de reação é maior, já que os sintomas apareceram após a imunização destes três pacientes. O quadro é o mesmo da febre amarela, já que a vacina contém o vírus vivo atenuado, que pode causar os mesmos efeitos da doença em algumas pessoas.

Segundo o Secretário Estadual de Saúde, Ricardo de Oliveira, o alerta já havia sido feito pela Sesa e, devido a isso, não há uma campanha para vacinar toda a população, já que há contraindicações. “Como a vacina tem o vírus da febre amarela, ele pode desenvolver a doença. É a primeira vez que temos suspeitas de consequências da vacinação. Mas é esperado pela literatura (médica) um efeito esperado após a imunização em um número razoável de pessoas”, explica.

Contraindicações

A vacina é contraindicada para pessoas com 60 anos ou mais, grávidas, transplantados, pacientes com baixa na imunidade e que estejam com diabetes fora de controle. Idosos e grávidas podem se vacinar, mas precisam de laudo médico. Crianças com menos de seis meses também não podem ser vacinadas. Dessa idade até os nove meses há possibilidade de imunização, porém com avaliação médica.