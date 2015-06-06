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Três mil jovens trocaram lazer por ações sociais ao longo do feriado prolongado

Grupos de diversas partes do Estado, e também do Rio de Janeiro e Minas Gerais, participaram da iniciativa, programada por um evento religioso

Publicado em 06 de Junho de 2015 às 15:35

Publicado em 

06 jun 2015 às 15:35
Cerca de três mil jovens de várias idades e diferentes regiões fora do Espírito Santo trocaram momentos de lazer ao longo do feriado prolongado de Corpus Christi para praticar ações sociais em Vitória. Grupos de diversas partes do Estado e também do Rio de Janeiro e Minas Gerais participaram da iniciativa, programada por um evento religioso.Os jovens montaram tendas em praias de Vitória e Vila Velha para distribuir panfletos de orientação à saúde e fizeram aferição de pressão. Eles também fizeram distribuição de folhetos com dicas para uma vida saudável em abrigos e em bairros da região da Grande Santo Antônio, na capital.
Três mil jovens trocaram lazer por ações sociais ao longo do feriado prolongado
A jovem Larissa Câmara, de 15 anos, mora em Xerém, no Rio de Janeiro, e disse que prefere passar o final de semana dessa forma. "É maravilhoso poder sair do seu estado para ir para outro lugar e poder ajudar as pessoas”, disse à Rádio CBN Vitória.
Outra jovem do Rio de Janeiro, Elisa Cristina da Silva, também de 15 anos, valorizou a iniciativa. “Vamos fazer panfletagens e outras ações, é muito bom participar disso em um outro estado, preferimos passar o final de semana assim”, contou.
Organizador do evento, Davi França avaliou que a força dos jovens impulsionou as ações. “Estamos trazendo para a comunidade local métodos práticos e conscientização à população sobre como ter uma vida saudável, vamos falar sobre como usar os elementos da natureza no benefício à saúde e contar com a participação destes jovens”, explicou.
Neste final de semana, os participantes se concentram no Ginásio Tancredão, antes de visitar diferentes bairro de Vitória.

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