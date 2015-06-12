Três mil empregados da Indústria estão em férias coletivas no Espírito Santo

O cenário de desaceleração econômica vivido no país atingiu em cheio setores tradicionais da indústria capixaba. Com o consumo em baixa, as empresas são forçadas a reduzir a produção. Diante da situação, pelo menos três mil funcionários estão em regime de férias coletivas em todo o Espírito Santo. Caso a situação não melhore, o risco de demissões em massa é alto.

Your browser does not support the audio element. Três mil empregados da indústria estão de férias coletivas no Espirito Santo

Levantamento feito pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) aponta que a estratégia é adotada, principalmente, pelos setores Metalmecânico, Moveleiro e do Vestuário. Somente em Linhares, pelo menos 1 mil trabalhadores do setor moveleiro tiveram as férias antecipadas devido à queda na produção.

De acordo com o presidente do Sindicato das Indústrias da Madeira e do Mobiliário de Linhares e Região Norte (Sindimol), Alvino Pessoti, a intenção é evitar as demissões. Ele ressaltou que outras empresas têm optado por deixar os funcionários em casa um dia a cada semana.

Em Colatina, também são muitas as empresas que estão optando pelas férias coletivas. Apenas na área moveleira, cerca de 100 empresas já optaram por adiantar o descanso mensal de funcionários neste ano, segundo estimativa do setor.

Na avaliação de Manuel Pimenta, presidente do Sindicado das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo (Sindifer), a perspectiva de médio prazo não é boa para a indústria.