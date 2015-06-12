Três mil empregados da Indústria estão em férias coletivas no Espírito Santo

O cenário de desaceleração econômica vivido no país atingiu em cheio setores tradicionais da indústria capixaba. Com o consumo em baixa, as empresas são forçadas a reduzir a produção. Diante da situação, pelo menos três mil funcionários estão em regime de férias coletivas em todo o Espírito Santo. Caso a situação não melhore, o risco de demissões em massa é alto.
Três mil empregados da indústria estão de férias coletivas no Espirito Santo
Levantamento feito pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) aponta que a estratégia é adotada, principalmente, pelos setores Metalmecânico, Moveleiro e do Vestuário. Somente em Linhares, pelo menos 1 mil trabalhadores do setor moveleiro tiveram as férias antecipadas devido à queda na produção.
De acordo com o presidente do Sindicato das Indústrias da Madeira e do Mobiliário de Linhares e Região Norte (Sindimol), Alvino Pessoti, a intenção é evitar as demissões. Ele ressaltou que outras empresas têm optado por deixar os funcionários em casa um dia a cada semana.
Em Colatina, também são muitas as empresas que estão optando pelas férias coletivas. Apenas na área moveleira, cerca de 100 empresas já optaram por adiantar o descanso mensal de funcionários neste ano, segundo estimativa do setor.
Na avaliação de Manuel Pimenta, presidente do Sindicado das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo (Sindifer), a perspectiva de médio prazo não é boa para a indústria.
Com informações do jornal A Gazeta