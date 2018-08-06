Enoque de Castro, presidente da Associação de Pastores de Vitória, na Igreja Evangélica Batista, que conta com seguranças Crédito: Vitor Jubini

Nem mesmo as igrejas estão sendo poupadas de furtos e roubos. De acordo com a Associação de Pastores Evangélicos da Grande Vitória, ultimamente os templos religiosos viraram alvo de criminosos, principalmente, usuários de crack, que cometem pequenos furtos para sustentar o vício.

Your browser does not support the audio element. Três igrejas são furtadas por dia na Grande Vitória, diz pastor

O presidente da Associação de Pastores Evangélicos da Grande Vitória, Enoque de Castro Pereira, conta que são, no mínimo, 21 ocorrências por semana, cerca de três furtos por dia. “É uma prática que já acontece há muito tempo, mas agora ficou mais constante. Drogados querendo fazer dinheiro rápido entram e furtam aparelhos de som e até lâmpadas. Eles fazem um vandalismo muito grande. Isso tem sido constante nos templos evangélicos”, destacou

Para evitar esse tipo de prejuízo, as igrejas estão investindo em segurança; instalam alarmes, colocam cerca elétrica, circuito de videomonitoramento e contratam vigias. Em algumas igrejas, os próprios membros fazem a segurança.

“Todas as igrejas hoje estão se precavendo. Muitas vezes têm até voluntariado, diáconos se revezam e dormem no local para vigiar. Hoje o respeito foi embora. Antigamente eles respeitavam onde se prega a palavra de Deus, mas atualmente está muito difícil”, contou.

Mas nem mesmo o investimento em segurança inibe a ação de criminosos. Em uma igreja evangélica localizada em Jardim da Penha, Vitória, os registros dos banheiros foram levados, mesmo com o local tendo circuito de TV e vigilância.

O empresário Marcus Antônio Lepaus, membro da Igreja Católica de Sotelândia, Vila Velha, conta que o templo também foi alvo de criminosos.“Entraram pelo telhado em maio deste ano. Levaram violões, microfones e ventiladores. Aqui perto também tem uma igreja Assembleia de Deus que também foi roubada durante à noite”, contou.