Menos de 24 horas depois da megaoperação realizada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, três dos seis detidos durante a operação já estavam em liberdade. Dois foram liberados durante a audiência de custódia. A ação foi realizada no dia 17 deste mês e chamou atenção pela quantidade de policiais envolvidos no trabalho.

Your browser does not support the audio element. Três dos seis presos na megaoperação da Sesp já estão em liberdade

A operação contou com o efetivo de 381 profissionais, com representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal (PRF). Um helicóptero da PM e uma lancha da PF também deram suporte à operação. O helicóptero fez pousos no meio da avenida Beira Mar, que ficou interditada durante um período da manhã.

Além dos presos, foram apreendidas cinco armas de fogo, sendo uma pistola Glock 380; uma pistola Taurus .40, dois revólveres Taurus 38 e um revólver Rossi. Drogas, munições e rádios comunicadores também foram apreendidos.

Foram liberados na audiência de custódia realizada na última sexta-feira (18), Frederico Nunes Dias e Francisco de Assis Lopes. Nas decisões, a magistrada Raquel de Almeida Valinhos destacou que ambos não oferecem risco à sociedade, têm residências fixas e ocupações lícitas. Os indiciados também pagaram R$ 500 de fiança cada.

Maria de Fátima Baia de Souza, que tinha mandado de prisão, foi liberada também na sexta pelo juiz Gustavo Grillo Ferreira. Segundo o magistrado, Maria de Fátima teve a liberdade concedida porque o mandado de prisão já tinha sido cumprido em agosto de 2014.

De acordo com a Secretaria de Justiça, continuam presos Plínio Pereira e Mateus Anjos dos Santos. Ele estão no Centro de Triagem de Viana. O sexto detido na operação não teve o nome divulgado porque na época em que o mandado de prisão foi expedido o suspeito ainda era menor de idade.

Homero Mafra, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) Crédito: Marcelo Prest

A operação recebeu críticas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O presidente da instituição no Espírito Santo, Homero Mafra, afirmou que a emissão do mandado de busca coletiva, que permite que a polícia entre em diversas residências do bairro, foi uma criminalização da pobreza. Sobre as liberdades concedidas, o presidente da OAB-ES disse que não poderia comentar, mas destacou que é preciso cautela em ações como a que ocorreu em Jesus de Nazareth.

“Não sei em qual situação se deu a soltura, a regra no processo penal é a liberdade, a prisão é exceção. O grande cuidado que se deve ter é quando se tem mandados de prisão genéricos e indeterminados, isso torna nula a diligência de busca e apreensão, no meu ver”, explicou.

A Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Vitória emitiu nota pública de repúdio à operação. Para a organização religiosa, a ação dos policiais foi "abusiva e prepotente", e acabou por classificar todos os moradores da região como "criminosos".