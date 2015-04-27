Após três dias de aflição, a família da capixaba Camila Matiello Redins, de 33 anos, que estava no Nepal quando aconteceu o terremoto neste sábado (25), conseguiu receber notícias da filha. Camila conseguiu ligar para a mãe, Laurany Matiello, na manhã desta segunda-feira (27). Ela disse que está bem, não sofreu danos físicos, mas passa por dificuldades com água e de alimentos.

A mãe não conseguia falar com a filha há três dias e estava bastante aflita. Ao receber a ligação, a sensação foi única, disse Laurany. “Eu não posso comparar, mas a sensação é a mesma de quando ela nasceu e eu vi a carinha dela. Para mim, ela nasceu de novo e eu renasci junto. Ela falou que não está chegando água, porque está tudo racionado, mas que ela não está passando fome e está bem”, disse.

Your browser does not support the audio element. Três dias após terremoto, capixaba no Nepal entra em contato e tranquiliza família

Camila é nascida em Vitória, formada em Desenho Industrial na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). No entanto, ela mora em Londres, na Inglaterra, há dez anos. Ela foi ao Nepal para passar férias. No momento do terremoto, ela estava a 200 km do epicentro do abalo sísmico, na capital, Katmandu. Mesmo assim, avistou muita destruição.

“Ela estava a 200 km do local do terremoto, mas viu muita destruição onde estava. Ainda bem que ela está bem, foi um presente antecipado de Dia das Mães para mim”, contou, emocionada a mãe.

Após o terremoto, a capixaba está abrigada na casa de uma família do Nepal que tem recebido turistas que estão sem condições de se locomover pelo país após o terremoto.

Enquanto não conseguia contato, a família havia mudado a rotina e nem saía de casa, aguardando por ligações. Segundo a mãe, ela deve deixar o país asiático no dia 3 de maio. Camila tem viagem programada para Vitória em setembro deste ano, quando vem para passar seis meses com a família.