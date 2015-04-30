O trem que faz a linha Vitória - Minas não funcionou na manhã desta quinta-feira (30) e não saiu de seus pontos iniciais: Cariacica, no Espírito Santo, e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Segundo a Vale, responsável pela estrada de ferro, houve um problema técnico na sinalização eletrônica da ferrovia. Na Estação Pedro Nolasco, em Cariacica, diversos passageiros reclamaram por perderem a viagem.

Your browser does not support the audio element. Trem Vitória - Minas não circula e passageiros ficam sem viajar

A vendedora Valdete Gomes é de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, e está passando alguns dias na casa de parentes em Vila Velha. Ela retornaria nesta quinta para casa, mas não pôde embarcar.

“Eu ia voltar para Minas hoje. Fiquei sabendo do problema e vim aqui tentar trocar a passagem. Fiquei bastante chateada, ia voltar para passar o feriado com meu esposo e agora não sei que dia vou voltar”, disse.

A Vale informou que todos os passageiros tiveram a opção de receber o reembolso ou de remarcar a viagem, sem custos adicionais, em um prazo de até 30 dias. A aposentada Rosa Maria Pereira foi à estação para ser reembolsada. Ela iria a Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, e reclamou do problema.

“Comprei as passagens para viajar com minha mãe, íamos para Baixo Guandu e agora no meio da manhã já estaria chegando lá. Quase não viajo e quando vou acontece isso”, reclamou.