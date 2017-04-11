Treinador de futebol é preso acusado de pedofilia

Um treinador de futebol foi preso por suspeita de pedofilia. José Luís Teixeira Pereira, de 46 anos, prometia materiais esportivos, patrocínio e vagas em grandes times de futebol para abusar de crianças e adolescentes. O acusado era treinador das categorias de base do time 138 Unidos da Vale há oito anos. Até o momento, os pais de cinco adolescentes de 12 e 13 anos denunciaram o treinador.

A prisão foi na última segunda-feira (10). De acordo com o titular da Delegacia da Criança e do Adolescente (DPCA), delegado Lorenzo Pasolini, algumas crianças moravam com o treinador. A alegação era que na casa dele o atleta iria se alimentar e se preparam melhor para os jogos. Outros adolescentes dormiam na casa dele no noite que antecedia os jogos, sob a alegação de a partida era muito cedo e, de ônibus, as crianças chegariam atrasadas.

“Ele convencia os pais ou responsáveis a deixarem as crianças de sexta para sábado na casa dele. No sábado de manhã ele realmente levava essas crianças para os jogos, mas durante a noite e madrugada ele praticava uma série de abusos”, disse.

José Luiz negou que tenha cometido os atos de pedofilia, porém, o delegado afirma ter provas dos crimes. “Temos inicialmente o relato de cinco testemunhas que foram ouvidas separadamente e descrevem a mesma forma. Ele prometia materiais esportivos, inserção em um grande time e prometia sucesso na carreira de futebol. Além disso, foram apreendidos vídeos de cunho pornográfico com uma das vítimas no celular dele”, afirmou.