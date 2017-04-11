Treinador de futebol é preso acusado de pedofilia

Um treinador de futebol foi preso por suspeita de pedofilia. José Luís Teixeira Pereira, de 46 anos, prometia materiais esportivos, patrocínio e vagas em grandes times de futebol para abusar de crianças e adolescentes. O acusado era treinador das categorias de base do time 138 Unidos da Vale há oito anos. Até o momento, os pais de cinco adolescentes de 12 e 13 anos denunciaram o treinador.
A prisão foi na última segunda-feira (10). De acordo com o titular da Delegacia da Criança e do Adolescente (DPCA), delegado Lorenzo Pasolini, algumas crianças moravam com o treinador. A alegação era que na casa dele o atleta iria se alimentar e se preparam melhor para os jogos. Outros adolescentes dormiam na casa dele no noite que antecedia os jogos, sob a alegação de a partida era muito cedo e, de ônibus, as crianças chegariam atrasadas.
“Ele convencia os pais ou responsáveis a deixarem as crianças de sexta para sábado na casa dele. No sábado de manhã ele realmente levava essas crianças para os jogos, mas durante a noite e madrugada ele praticava uma série de abusos”, disse.
José Luiz negou que tenha cometido os atos de pedofilia, porém, o delegado afirma ter provas dos crimes. “Temos inicialmente o relato de cinco testemunhas que foram ouvidas separadamente e descrevem a mesma forma. Ele prometia materiais esportivos, inserção em um grande time e prometia sucesso na carreira de futebol. Além disso, foram apreendidos vídeos de cunho pornográfico com uma das vítimas no celular dele”, afirmou.
José Luís vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável e por produzir e armazenar cenas ou vídeos de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. O detido foi encaminhado para o Presídio de Xuri, Vila Velha.