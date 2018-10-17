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SEGUNDO TURNO

TRE pede que eleitores tenham mais atenção e calma na votação

O objetivo é reduzir o número de erros de digitação que podem levar o eleitor a acreditar em fraude na votação

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 12:33

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

17 out 2018 às 12:33
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo faz campanha para que os eleitores tenham mais atenção e calma na votação Crédito: ABr Edson Chagas
O primeiro turno das eleições de 2018 foi marcado por denúncias de supostas irregularidades no momento da votação. Eleitores chegaram a afirmar que algumas urnas eletrônicas mostravam a imagem de candidatos que não correspondiam ao número digitado. No entanto, todas as reclamações de fraude foram desmentidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que reafirmou, por diversas vezes, a segurança das urnas eletrônicas.
Para afastar qualquer dúvida sobre a confiabilidade do sistema eleitoral no segundo turno, marcado para o próximo dia 28 de outubro, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo vem orientando eleitores para que tenham mais atenção e calma na votação.
Na avaliação de Leonardo Prezotti, presidente da comissão de mesários do TRE-ES, muitos dos erros reclamados no primeiro turno aconteceram por distração do eleitor. Alguns, por exemplo, digitavam números errados, fazendo com que a foto do candidato desejado não aparecesse na tela.
TRE pede que eleitores tenham mais atenção e calma na votação
"A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor vá votar mais tranquilo e que, ao ser autorizado para ir à cabina de votação, ele faça o procedimento mais pausado. Preste atenção nas informações na tela da urna eletrônica e digite o número do seu candidato de forma pausada, prestando atenção nas informações que aparecem na tela", explicou.
Outro tema que gera dúvida em muitos eleitores e ganhou destaque nos esclarecimentos do TRE-ES é a emissão da certidão de quitação eleitoral. A novidade deste ano é que os eleitores conseguem emitir o documento com mais facilidade, acessando o aplicativo e-título pelo celular.
"No campo da parte de baixo da tela tem a opção de Certidão Criminal e Certidão de Quitação. O eleitor clica e a certidão aparece tela. O eleitor tem a opção de salvar o arquivo ou enviar pelo e-mail", disse Leonardo.
Os recursos digitais também facilitam a vida do eleitor que não votou e precisa justificar a ausência. A declaração pode ser feita nos sites do TSE e do TRE-ES. O eleitor não tem a necessidade de procurar uma sessão ou um cartório eleitoral. Para facilitar a justificativa, o eleitor precisa anexar documentos para comprovar o motivo da ausência. Por exemplo, é possível anexar arquivos digitalizados de atestados médicos.
O eleitor que não votar ou não justificar sua ausência nos prazos determinados pela Justiça Eleitoral pagará multa de R$ 3,51 por turno. O eleitor quer deixar de votar em três turnos seguidos terá o título cancelado.

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