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TRE-ES sorteia seções que terão urnas fiscalizadas nas eleições

As três urnas serão levadas para a sede do TRE-ES, em Vitória, onde serão utilizadas ao longo de todo o domingo, no mesmo horário da eleição

Publicado em 06 de Outubro de 2018 às 12:40

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

06 out 2018 às 12:40
Urna eletrônica Crédito: Edson Chagas
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sorteou, na manhã deste sábado (6), as três urnas que serão utilizadas em uma votação paralela. A auditoria acontece para testar a segurança das urnas que serão utilizadas na eleição deste domingo (7).
TRE-ES sorteia seções que terão urnas fiscalizadas nas eleições
Foram sorteadas uma urna de uma seção eleitoral de Vitória e as outras duas das cidades de Irupi e Guaçuí, ambas na Região do Caparaó. As três urnas serão levadas para a sede do TRE-ES, em Vitória, onde serão utilizadas ao longo de todo o domingo, no mesmo horário da eleição. Durante o processo, auditores realizam votos nas urnas e a quantidade de votos é somada, para conferir se o sistema está em pleno funcionamento.
Também foram realizados sorteios para outros dois tipos de fiscalizações em urnas. Na auditoria de integridade, três urnas serão fiscalizadas nos locais de votação. As cidades sorteadas foram Serra, Guarapari e Pinheiros. Neste modelo de fiscalização, auditores conferem se o sistema operacional das urnas corresponde ao que foi instalado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Por fim, na auditoria futura, três urnas sorteadas são guardadas para possíveis fiscalizações posteriores, caso algum partido ou candidato conteste o resultado da votação. Na autoria futura serão guardadas urnas de seções de Vitória, Guarapari e Itapemirim. O procedimento de auditoria futura é exclusivo para as urnas do Espírito Santo e foi criado pelo Tribunal Regional Eleitoral do estado.
Débora Nery faz parte da Comissão de Auditoria das Urnas e avalia a importância do sistema de fiscalização.
"Todos os procedimentos de auditoria que a Justiça Eleitoral coloca à disposição da sociedade servem para comprovar a segurança e a lisura do processo eleitoral. Nosso objetivo é mostrar que a gente cumpre a nossa missão máxima, de garantir o voto secreto. De garantir que, o voto dado pelo eleitor, é apurado e totalizado ao final", avaliou a representante do TRE.
O Espírito Santo tem cerca de 2,7 milhões de eleitores aptos a votar neste domingo. A cidade de Serra é o maior colégio eleitoral do estado, com aproximadamente 320 mil eleitores.
Auditoria de votação paralela
- Vitória: Zona 01 / Seção 0952
- Irupi: Zona 19 / Seção 0083
- Guaçuí: Zona 13 / Seção 0030
Auditoria de Integridade
- Serra: Zona 53 / Seção 0362
- Guarapari: Zona 24 / Seção 0063
- Pinheiros: Zona 39 / Seção 0042 
Auditoria futura
- Vitória: Zona 52 / Seção 0509
- Itapemirim: Zona 22 / Seção 0079
- Guarapari: Zona 54 / Seção 0020

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