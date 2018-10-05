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ELEIÇÕES 2018

TRE-ES faz últimos testes nas urnas eletrônicas antes das eleições

Nesta sexta (5), acontece a última etapa de preparação das urnas: todos os erros que tenham sido identificados no início desta semana serão corrigidos para que a distribuição dos dispositivos seja feita no sábado (6)

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 00:13

Publicado em 

05 out 2018 às 00:13
Urnas eletrônicas que serão usadas na votação: propaganda é vetada no dia da eleição Crédito: Carlos Alberto Silva
As urnas eletrônicas estão praticamente prontas para as eleições do próximo domingo (7) no Espírito Santo. São 8.725 aparelhos espalhados pelas seções de todo o Estado, além de mais de mil que ficarão reservadas para qualquer problema que ocorrer com as máquinas durante a votação.
TRE-ES últimos testes nas urnas eletrônicas antes das eleições
Na última semana, as urnas receberam todas as informações dos candidatos e o software utilizado para as eleições. Além disso, todos os aparelhos foram lacrados. Segundo secretário de Tecnologia da Informação do TRE-ES, Danilo Marchiori, a urna recebe uma série de lacres, como nas saídas usb ou o próprio gabinete da máquina.
Já nesta semana, nos dias 1º e 2, as urnas foram ligadas para serem testadas. Assim, é possível identificar erros no funcionamento ou cometidos na primeira etapa de preparação dos aparelhos, como falhas ou danos nos lacres.
Nesta sexta (5), acontece a última etapa de preparação das urnas: todos os erros que tenham sido identificados no início desta semana serão corrigidos para que a distribuição dos dispositivos seja feita no sábado (6). Neste dias, elas serão transportadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) para as seções de votação, que serão devidamente montadas na véspera do pleito.
Neste momento, às vésperas das eleições, há novos testes, como explica o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-ES, Danilo Marchiori. “No local de votação, a urna é novamente testada porque o transporte pode causar algum dano, uma freada do caminhão que faz o transporte, qualquer coisa pode danificar. Por isso, testamos de novo, já na sessão”, explicou.
Danilo Marchiori também disse que, caso haja algum problema durante o dia das eleições, as urnas são substituídas por outra durante a votação e todos os dados, incluindo votos computados, são passados para o aparelho reserva que irá substituir a máquina danificada.
No próximo domingo, eleitores de todo o país vão votar em candidatos à deputado estadual, federal, senadores, governador e presidente. É preciso estar atento. São seis votos no total, já que os eleitores terão que escolher dois candidatos a senador para votar. Por conta do grande número de votos, Danilo Marchiori indica que os eleitores levem os números dos políticos anotados para não terem problemas na hora de votar.

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