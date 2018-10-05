TRE-ES faz últimos testes nas urnas eletrônicas antes das eleições

Urnas eletrônicas que serão usadas na votação: propaganda é vetada no dia da eleição Crédito: Carlos Alberto Silva

As urnas eletrônicas estão praticamente prontas para as eleições do próximo domingo (7) no Espírito Santo. São 8.725 aparelhos espalhados pelas seções de todo o Estado, além de mais de mil que ficarão reservadas para qualquer problema que ocorrer com as máquinas durante a votação.

Your browser does not support the audio element. TRE-ES últimos testes nas urnas eletrônicas antes das eleições

Na última semana, as urnas receberam todas as informações dos candidatos e o software utilizado para as eleições. Além disso, todos os aparelhos foram lacrados. Segundo secretário de Tecnologia da Informação do TRE-ES, Danilo Marchiori, a urna recebe uma série de lacres, como nas saídas usb ou o próprio gabinete da máquina.

Já nesta semana, nos dias 1º e 2, as urnas foram ligadas para serem testadas. Assim, é possível identificar erros no funcionamento ou cometidos na primeira etapa de preparação dos aparelhos, como falhas ou danos nos lacres.

Nesta sexta (5), acontece a última etapa de preparação das urnas: todos os erros que tenham sido identificados no início desta semana serão corrigidos para que a distribuição dos dispositivos seja feita no sábado (6). Neste dias, elas serão transportadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) para as seções de votação, que serão devidamente montadas na véspera do pleito.

Neste momento, às vésperas das eleições, há novos testes, como explica o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-ES, Danilo Marchiori. “No local de votação, a urna é novamente testada porque o transporte pode causar algum dano, uma freada do caminhão que faz o transporte, qualquer coisa pode danificar. Por isso, testamos de novo, já na sessão”, explicou.

Danilo Marchiori também disse que, caso haja algum problema durante o dia das eleições, as urnas são substituídas por outra durante a votação e todos os dados, incluindo votos computados, são passados para o aparelho reserva que irá substituir a máquina danificada.