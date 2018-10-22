Servidores trabalham na instalação das urnas eletrônicas Crédito: Divulgação

No próximo domingo (7), brasileiros vão escolher o novo presidente do país no segundo turno das eleições. Por conta disso, os preparativos das urnas eletrônicas já começaram. Nesta segunda-feira (22), as máquinas passaram por verificação para atestar que não estão violadas e que podem seguir para as sessões eleitorais no fim de semana.

Your browser does not support the audio element. TRE-ES faz conferência e lacre das urnas para o segundo turno

A verificação faz parte do protocolo seguido pela Justiça Eleitoral. Na checagem, a urna é ligada para saber se há informações incorretas. O chefe da Comissão de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Leonardo Penedo Prezotti, explicou o que é verificado durante os testes. “A urna é ligada para poder ver se aparece na tela o número e o endereço da sessão, se a data e o horário estão corretos e, claro, se ela liga”, disse.

Depois disso, a urna é colocada dentro de uma caixa, que possui informações da sessão eleitoral para a qual o equipamento será levado. A integridade de todos os lacres também é verificada. Leonardo Penedo Prezotti explica que tudo isso é feito para atestar que a urna está pronta para sair do cartório.

Ele destaca que, até o dia da votação, apenas essas checagens são possíveis e não há possibilidade de inserção de votos antes da 8h de domingo, já que o próprio software instalado não permite esse tipo de intervenção até o momento da votação.

Em geral, as urnas eletrônicas são levadas dos cartórios eleitorais para as sessões no sábado (6), nos locais onde há segurança para que as máquinas fiquem durante a noite até às 8h de domingo. Em lugares que não possuem essa segurança, as urnas só chegam na manhã das eleições.

As máquinas são entregues por motoristas selecionados pela Justiça Eleitoral. Em geral, as urnas são carregadas em vans com um condutor e dois auxiliares do TRE-ES. No total, as eleições deste ano conta com 35.572 mesários, 9.825 colaboradores e 436 motoristas no Espírito Santo.

Outra preocupação da Justiça Eleitoral é em relação a eleitores filmarem o momento do voto. Segundo Leonardo Penedo Prezotti, o TRE-ES está reforçando para os mesários que a conduta é totalmente proibida e configura crime. “O mesário tem poder de polícia. Se ele achar que o eleitor está querendo causar transtorno, ele pode chamar a força policial para tirar a pessoa do local. Quem gravar pode ser preso”, explicou.