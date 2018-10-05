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ELEIÇÕES 2018

TRE-ES fará sorteio de urnas neste sábado (6) para votação paralela

O objetivo é comprovar que os aparelhos são confiáveis. O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) vai fazer auditorias em tempo real nos equipamentos e também selecionará três máquinas para uma votação paralela

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 20:02

Publicado em 

05 out 2018 às 20:02
Urnas eletrônicas armazenadas em cartório eleitoral deVila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Recentemente, a confiabilidade das urnas eletrônicas tem sido questionada por meio de boatos e correntes compartilhadas na internet. Para evitar a polêmica, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) vai fazer auditorias em tempo real nos equipamentos e também selecionará três máquinas para uma votação paralela.
TRE-ES fará sorteio de urnas neste sábado para votação paralela
O objetivo é comprovar que os aparelhos são confiáveis, de acordo com o presidente da Comissão de Mesários do TRE-ES, Leonardo Penedo Prezotti. As auditorias serão feitas em três urnas selecionadas por sorteio. No dia das eleições, equipes da Justiça Eleitoral vão às seções onde estarão esses equipamentos para fazer toda a checagem, explica Leonardo.
“Vão representantes do juiz eleitoral e do Ministério Público local até o lugar de votação, às 7h, para poder verificar se essas urnas estão de acordo com as chaves e as assinaturas eletrônicas, se os lacres estão corretos, se tudo estão dentro do procedimento padrão”, esclareceu.
No caso da votação paralela, outras três urnas serão selecionadas para fazer parte desse processo. As máquinas que serão utilizadas estão sendo preparadas normalmente para o dia das eleições. No entanto, no próprio domingo (7), elas serão retiradas das seções e substituídas por outras máquinas. Segundo Leonardo Penedo Prezotti, os mesários sequer vão ficar sabendo dessa mudança.
A partir daí, as três urnas serão levadas para o TRE-ES, onde passarão por uma votação paralela. Nelas, serão inseridos votos físicos, feitos em papel, de eleições simuladas em escolas. Todos esses votos serão computados nas urnas eletrônicas. A intenção, de acordo com Leonardo Penedo Prezotti, é demonstrar que a quantidade de votos feitos em cédulas de papel será a mesma da apurada pelas urnas eletrônicas.
O Espírito Santo terão 8.725 urnas eletrônicas espalhadas pelas seções de todo o Estado, além de mais de mil que ficarão reservadas para qualquer problema que ocorrer com as máquinas durante a votação. O transporte da maior parte delas será feito neste sábado (6).

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