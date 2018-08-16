Urna eletrônica Crédito: ABr Edson Chagas

No primeiro dia oficial de propaganda eleitoral, o Núcleo de Combate aos Crimes e à Corrupção Eleitoral (Nucoe), do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), analisou 20 denúncias de irregularidades referentes às eleições 2018. As denúncias foram recebidas por meio do sistema Pardal (que recebe notícias de infrações eleitorais). O Nucoe iniciou as atividades na tarde desta quinta-feira (16) e será encerrado após a realização do segundo turno das Eleições deste ano.

Your browser does not support the audio element. TRE-ES analisa 20 denúncias de irregularidades em campanha eleitoral

O núcleo é composto por juizes eleitorais auxiliares, procuradores regionais eleitorais auxiliares, policiais federais, militares e civis e será voltado para a apuração imediata de denúncias de irregularidade no processo eleitoral. O Nucoe vai auxiliar os órgãos da Justiça Eleitoral com poder de polícia voltado à apuração imediata de denúncias de propaganda eleitoral irregular e demais práticas ilícitas previstas na legislação eleitoral.