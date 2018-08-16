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ELEIÇÕES 2018

TRE-ES analisa 20 denúncias de irregularidades em campanha eleitoral

As denúncias foram recebidas por meio do sistema Pardal, que recebe notícias de infrações eleitorais

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 19:31

Publicado em 

16 ago 2018 às 19:31
Urna eletrônica Crédito: ABr Edson Chagas
No primeiro dia oficial de propaganda eleitoral, o Núcleo de Combate aos Crimes e à Corrupção Eleitoral (Nucoe), do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), analisou 20 denúncias de irregularidades referentes às eleições 2018. As denúncias foram recebidas por meio do sistema Pardal (que recebe notícias de infrações eleitorais). O Nucoe iniciou as atividades na tarde desta quinta-feira (16) e será encerrado após a realização do segundo turno das Eleições deste ano.
TRE-ES analisa 20 denúncias de irregularidades em campanha eleitoral
O núcleo é composto por juizes eleitorais auxiliares, procuradores regionais eleitorais auxiliares, policiais federais, militares e civis e será voltado para a apuração imediata de denúncias de irregularidade no processo eleitoral. O Nucoe vai auxiliar os órgãos da Justiça Eleitoral com poder de polícia voltado à apuração imediata de denúncias de propaganda eleitoral irregular e demais práticas ilícitas previstas na legislação eleitoral.
As denúncias de propaganda eleitoral irregular podem ser realizadas via internet, pelo sistema Pardal. As ocorrências registradas serão imediatamente encaminhadas para o Nucoe e submetidas à análise dos juízes auxiliares e do Ministério Público Eleitoral, para a devida apuração.

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