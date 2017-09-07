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Travessia turística em ecobalsas pode começar neste verão

Travessia entre Vitória e Vila Velha foco no turismo. Cada ecobalsa poderá transportar até 110 passageiros e 50 bicicletas, de acordo com o secretário de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana, Antônio Marcus Machado

Publicado em 07 de Setembro de 2017 às 16:23

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

07 set 2017 às 16:23
A travessia turística do Parque da Prainha, em Vila Velha, até a Praça do Papa, em Vitória, por meio de ecobalsas pode começar já no mês de dezembro deste ano, no início do verão. Pelo menos essa é a expectativa de Vila Velha, de acordo com o secretário de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana, Antônio Marcos Machado. A estimativa é que as embarcações possam transportar até 110 passageiros e 50 bicicletas.
Vila Velha e Vitória estão aguardando a conclusão de um decreto que permite o transporte náutico turístico. Segundo o secretário, empresas que procuraram as prefeituras demonstraram interesse em começar as atividades assim que o transporte for regulamentado.
"Pela disposição dos empresários, tão logo esse decreto seja publicado e a condição de embarcar e desembarcar nos municípios esteja concluída, ele seguramente vai fazer com rapidez porque já mostraram fotografias de investimentos que estão fazendo", afirma em entrevista à CBN.
O trajeto da Prainha até a Praça do Papa seria de aproximadamente seis minutos, conforme o que já foi apresentado às autoridades. Antônio Marcus Machado destaca que será usado poucos recursos públicos para ativação do transporte e que o investimento virá da iniciativa privada.
"Não há investimento público, a não ser no pier de atracação, no embarque. O risco do investimento é todo do empresário. É um risco baixo porque ele tem uma aceitação muito grande. A gente não conhece ninguém que seja contra esse transporte", garante.
Para Machado, o projeto é o pontapé para a retomada do transporte aquaviário na Grande Vitória. O secretário prevê, conforme entrevista cedida à Rádio CBN Vitória, que a passagem possa custar em torno de R$ 3,00. O serviço seria disponibilizado nos fins de semana e nos feriados, de acordo como secretário de Vila Velha.

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