Travessia na 3ª ponte é barrada e manifestantes dizem que Lava Jato vai chegar ao ES

Com palavras de apoio à Operação Lava Jato, o fim do foro privilegiado e contra a corrupção manifestantes capixabas se mobilizaram na tarde deste domingo (26) em protesto que também ocorreu em outras cidades brasileiras. Em Vila Velha, o grupo - que se reuniu em frente ao Posto Moby Dick - não atravessou a Terceira Ponte, rumo ao encontro de manifestantes que estavam na Praça do Papa, na capital, por conta de uma decisão da Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp).

Quando o grupo começou a manifestação foi impedido de seguir, diante de uma barreira formada por policiais militares. De acordo com a Sesp, cerca de 150 pessoas estavam nesse protesto, e que número seria insuficiente para que a via fosse liberada para o ato. Segundo a organização do movimento, eram cerca de 1,2 mil manifestantes em Vila Velha. Em Vitória, segundo a Polícia Militar, foram 200 manifestantes. Já os organizadores disseram 300 foram à Praça do Papa.

Your browser does not support the audio element. Travessia na 3ª Ponte é barrada e manifestantes dizem que Lava Jato vai chagar ao ES

Decepção

Para o representante comercial João Leite, de 62 anos, a não travessia impediu a força do movimento neste domingo. "Nós tivemos, por parte de autoridades, proibindo a passagem do pessoal de Vila Velha vindo pra Vitória para a manifestação. É uma situação que a gente lamenta. Lamentamos, profundamente, o fato de haver esse impedimento por parte de autoridades de proibir a travessia na ponte", declarou à Rádio CBN.

Já o engenheiro Ricardo Monteiro, de 47, que também estava na Praça do Papa lamentou a não travessia, entretanto diz ter achado a decisão da Sesp plausível. "São dois pesos e duas medidas. Acho que não tendo volume, e não tendo demanda, não tem que fazer mesmo", argumentou.

Lava Jato

Em três trios elétricos, os manifestantes e organizadores do movimento - incluindo de grupos como MBL (Movimento Brasil Livre), Ativação e Vitória da Ética - gritavam palavras de ordem como "Viva Sérgio Moro", "Moro, herói nacional" e "Fora corruptos". Em determinados momentos, os organizadores também bradavam que "a Operação Lava Jato está perto de chegar no Espírito Santo".