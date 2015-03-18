Transporte escolar público com novas normas para contratação pelas prefeituras

O valor referência do quilômetro rodado para o Programa de Transporte Escolar (PETE/ES) sofreu reajuste de 7,68% com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado no período de março de 2014 a fevereiro de 2015. O reajuste leva em consideração as faixas de quilometragem e tipos de veículos. Ele valerá para o período de 1º de maio de 2015 a 30 de abril de 2016. As novas normas foram publicadas no Diário Oficial dessa terça-feira (17) pela Secretaria Estadual de Educação (Sedu). De acordo com a Portaria nº 009-R, as prefeituras também deverão elaborar um Plano de Aplicação com base nas planilhas de roteiros, quilometragens e número de alunos por turno. Esses documentos deverão ser apresentados às Superintendências Regionais de Educação, com base nos valores por quilômetro e enviados à Sedu para aprovação e repasse de recursos.O secretário estadual de Educação Haroldo Rocha ressaltou ainda que os municípios também estão orientados à otimizar as rotas, de modo que o mesmo veículo transporte alunos das redes estadual e municipal sempre que possível. O município será responsável por organizar o transporte escolar e localizar os pontos de embarque em distância máxima de três quilômetros da residência dos alunos. Os pais são responsáveis pela entrega e recepção desses estudantes nos pontos e embarque.Outra diretriz estabelecida para dar mais visibilidade e aumentar a competitividade das licitações, é que a minuta de edital, realizado pelas prefeituras, deverá ser divulgada no site da Sedu. Além disso, as licitações municipais serão acompanhadas pelo Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Espírito Santo e Superintendências Regionais de Educação da Sedu.O transporte escolar deve ser contratado por 12 meses a partir do dia 12 de maio, podendo ser prorrogado por igual período. De acordo com a Sedu, em 10 anos houve o aumento de 145% do repasse aos municípios e a redução de 17% no número de alunos transportados. Com as novas medidas, além de melhorar a segurança e a regularidade no atendimento aos estudantes, será reduzido o custo elevado e crescente das contratações. A estimativa é que 146 mil alunos, entre estudantes da rede estadual e municipal, utilizam o transporte escolar no Espírito Santo.