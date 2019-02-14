Van escolar. Transporte escolar Crédito: Assessoria de Comunicação / Detran-ES

Uma fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) nas proximidades de duas escolas de Vitória e Serra terminou com 18 multas emitidas contra proprietários de vans escolares e dois veículos apreendidos. Pneus carecas, falta de autorização para transporte escolar e licenciamento vencido foram algumas das irregularidades encontradas.

A fiscalização foi realizada na quarta-feira (13) na rua de uma escola localizada em Bento Ferreira, Vitória. Nesta abordagem, 19 veículos foram vistoriados e quatro vans estavam com alguma irregularidade. Os condutores foram multados.

Your browser does not support the audio element. Transporte escolar - 18 multas em apenas 2 fiscalizações na GV

Nesta quinta (14) a fiscalização foi no entorno de uma escola em Barcelona, Serra. O local foi definido depois de o Detran ter recebido uma denúncia anônima de que vans escolares estavam transportando alunos com várias irregularidades. No local 13 veículos foram abordados e oito apresentaram irregularidades e também foram multados. Teve van que recebeu mais de uma multa. Além disso, dois veículos foram apreendidos.

RISCOS

De acordo com o diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, a fiscalização tem foco na prevenção. Ele destaca que veículos irregulares acabam colocando em risco a vida dos estudantes. “A importância é cuidar da vida dos filhos dos capixabas, principalmente as crianças, que são transportadas diariamente e podem ser expostas a riscos”, afirmou.

Ele destacou que o condutor de transporte escolar que está com a documentação em dia colabora para um trânsito mais seguro. “O registro no Detran, a inspeção semestral feita por empresas credenciadas e a fiscalização que o Detran promove, apoiado por diversas instituições tem o objetivo de garantir um transporte escolar seguro”, destacou.

Givaldo Vieira Crédito: Patrícia Scalzer

O diretor-geral do Detran explica que ao contratar o serviço de transporte escolar, os responsáveis devem ficar atentos quanto às características do veículo e a documentação exigida. A van ou micro-ônibus deve ter placa vermelha e pintura de faixa horizontal na cor amarela.

Dois documentos também devem ser solicitados no momento da contratação: o termo de autorização do veículo e a autorização do condutor. Além disso, as vans que transportam estudantes de até nove anos devem ter um acompanhante escolar, que vai ajudar na locomoção das crianças.

Denúncias de irregularidades podem ser feitas pelos telefones 3137-2652 ou 99961-0502 e também pelo email [email protected]