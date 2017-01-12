Transporte clandestino circula livremente em Vila Velha

Glória, Bairro Garoto, Santa Rita e Garrido. Estes bairros são anunciados por uma adolescente, de dentro de uma van, como destinos, ao longo de corridas pelos pontos de ônibus de Vila Velha. O embarque de passageiros acontece entre a Praia da Costa e a Avenida Carlos Lindenberg, onde os veículos circulam livremente. O valor segue o mesmo dos ônibus que fazem o transporte municipal, de R$ 2,80, e mais barato que o Transcol, que custa R$ 3,20, mas com um detalhe: as vans são clandestinas.

Segundo a prefeitura, a legislação prevê multa de R$ 800 e apreensão do veículo nesses casos. Em meia hora, a reportagem da CBN Vitória flagrou ao menos seis vans circulando por diferentes pontos localizados na Praia da Costa. Os motoristas param nos pontos de ônibus normalmente. Um deles fica há poucos metros de um posto da Guarda Municipal. Dentro dos veículos clandestinos não há qualquer orientação aos passageiros quanto ao uso do cinto de segurança. Os veículos são antigos e muitas vezes sucateados.

Your browser does not support the audio element. Vans clandestinas atuando livremente próximo a Guarda Municipal em Vila Velha

O ambulante José da Cruz, de 62 anos, trabalha na Praia da Costa e afirma que sempre vê as vans passarem. Ele acrescenta que mesmo acontecendo blitze, os motoristas voltam a circular posteriormente. “Isso é normal. Toda hora passa van, na frente dos ônibus e atrás. Eles voltam para pegar passageiro depois. Normalmente elas saem daqui e vão até o bairro Paul”, contou.

O biólogo Daniel Gosser, de 25 anos, trabalha na Praia da Costa e utiliza o sistema municipal. Ele acredita que a atuação livre do transporte clandestino leva insegurança a passageiros que utilizam. “Acaba prejudicando quem trabalha com transporte e paga os tributos e não gera segurança para quem entra lá”, opinou.

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