Transportadoras desrespeitam exames toxicológicos, mostra pesquisa

Um levantamento do Instituto de Tecnologias para o Trânsito Seguro (ITTS), a pedido da reportagem da CBN, mostra que mais de 90% das transportadoras no Brasil não exigem exames toxicológicos de motoristas profissionais e caminhoneiros, quando são contratados ou demitidos. A medida é obrigatória. No Espírito Santo exames toxicológicos comprovaram que o motorista da carreta envolvida na tragédia que matou 23 pessoas na BR 101, em Guarapari, estava sob efeito de cocaína e anfetamina, horas antes de bater de frente contra um ônibus.

Your browser does not support the audio element. 97 por cento das empresas capixabas não realizam exames toxicológicos

No Estado a relação percentual é parecida: somente 3% das empresas fizeram exames entre janeiro e maio. 13.005 motoristas das categorias C, D e E foram contratados e demitidos, mas só 390 exames foram feitos pelas empresas responsáveis.

A fiscalização nesse caso é do Ministério do Trabalho, segundo o coordenador do programa SOS Estradas, do instituto, Rodolfo Rizzotto. Ele diz que o levantamento foi feito por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), junto a dados de CNPJ das empresas nos laboratórios contratados para fazer os exames. Rizzoto afirma que a responsabilidade de cobrar se as empresas estão realizando os exames é do parte do Ministério do Trabalho.

“O que não pode é o Ministério do Trabalho não aplicar a lei, a começar pelas grandes transportadoras, para que depois as empresas não culpem os motoristas. A família que fica com o peso nas costas depois”, pondera.

Rizzoto cobra também das empresas a responsabilidade e ressalta que a concorrência acaba sendo desleal com as transportadoras que fazem certo. O presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logísticas do Espírito Santo (Transcares), Liemar José Pretti, afirma que desconhece os dados do instituto e que as empresas se preocupam com a preservação de vidas nas estradas “Isso já mudou muito, não posso dizer quantas empresas, mas a maioria no Estado e no Brasil estão preocupadas porque nas estradas tem vidas. Acontece (irregularidades), não podemos tapar o sol com a peneira. Mas falta fiscalização nas Estradas”, acrescenta.

MOTORISTAS REPROVADOS