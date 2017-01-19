A transparência das prefeituras e das câmaras municipais capixabas tem muitas deficiências. Essa conclusão é do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que fez uma fiscalização em todos os municípios do Espírito Santo. No total, 36 câmaras e 20 prefeituras do Estado receberam nota zero no levantamento feito pela Corte no fim do ano passado.

A fiscalização do Tribunal de Contas analisou a chamada transparência passiva, que é o acesso a informações solicitadas pelos cidadãos.

Your browser does not support the audio element. Transparência de prefeituras e câmaras é baixa, conclui Tribunal de Contas

O TCE considerou satisfatório quando as instituições alcançaram um índice de transparência acima de 60%. No entanto, apenas 10 das 68 câmaras do Estado ficaram acima desse número. No caso das prefeituras, 26 das 78 atingiram índices acima dos 60%.

De acordo com o secretário adjunto de Controle Externo do TCE, Alexander Binda Alves, é preciso que as instituições fiscalizadas melhorem na questão da transparência. “Quando chegamos a uma constatação de que só conseguimos obter informações, que podem ser pedidas por qualquer cidadão, de 10 câmara e de 26 prefeituras significa que nós precisamos melhorar muito na questão da transparência”, afirmou.

O Tribunal de Contas do Estado solicitou a todas as prefeituras e câmaras capixabas que enviassem os gastos com telefonia fixa e móvel do ano de 2015. No processo, a equipe de fiscalização encontrou irregularidades como não possuir site institucional, não divulgar um local para o Serviço de Informação ao Cidadão e impossibilidade de fazer o pedido de informações por meio eletrônico.