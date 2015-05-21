A partir do mês que vem, o trânsito a Vila Rubim, em Vitória, vai sofrer alterações por conta da restauração da Ponte Seca. A via, que é utilizada principalmente por caminhões, após saírem do Porto de Vitória, será interditada para a passagem de veículos à partir do dia 6 de junho. Nesta data deve ser dada a ordem de serviço para o início da obra.Para isso, a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) terá de abrir uma nova portaria para a saída de caminhões do porto, conforme a secretária de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, Lenise Loureiro.

Your browser does not support the audio element. Trânsito será alterado com obras de restauração da Ponte Seca

“O Porto de Vitória já aceitou uma proposta da prefeitura de abertura de um portão, especialmente para direcionar os caminhões para a Avenida Pedro Nolasco. Ela passará a ser mão única, no sentido Centro-Rodoviária, para que os caminhões possam seguir por ali ao invés de seguir pela Ponte Seca”, disse à Rádio CBN Vitória.

Mão única

Como a Avenida Pedro Nolasco passará a ser mão única, ela sofrerá um alargamento, pois o canteiro central será retirado: a via passará de duas para três pistas. Já o pequeno trecho da avenida que vai da saída da Ponte Seca até a entrada do mercado da Vila Rubim ficará sem uso. Essas intervenções serão feitas de forma gradativa após a interdição da ponte.

Lenise explicou que o tempo estimado para a restauração da Ponte Seca é de seis a oito meses, mas podendo chegar a até um ano. A obra vai consistir em restauro da estrutura de aço, drenagem e iluminação cênica da ponte e a intenção da prefeitura de Vitória é de que com a conclusão das obras o trânsito de veículos não volte a passar pela ponte, para que este local seja apenas para o uso de pedestres.

“Se toda necessidade que a Ponte Seca hoje trabalha for absorvida pela Pedro Nolasco em mão única, possivelmente poderá ser a opção para que a Ponte Seca passe a ser espaço de visitação turística, para contemplação e exploração econômica e revitalização do mercado da Vila Rubim”, declarou Lenise.