Trânsito registra um acidente a cada 20 minutos na Grande Vitória

As autoridades de trânsito registraram um acidente a cada 20 minutos na Grande Vitória em 2014. Ao todo, foram 31.071 ocorrências. Os números foram divulgados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES). A Avenida Dante Michelini, na Praia da Camburi, em Vitória, foi a via onde ocorreram mais colisões: 557 no total.

Os trechos da Dante Michelini onde foram registrados mais acidentes estão em Jardim Camburi (251 ocorrências), Jardim da Penha (179) e Mata da Praia (127). A Avenida Fernando Ferrari é considerada o segundo corredor viário mais perigoso na região com 452 colisões.

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O diretor diretor-geral do Detran-ES, Fabiano Contarato, destacou que a maioria dos acidentes na Região Metropolitana acontece na Capital. No entanto, em Vitória predominam as batidas que geram danos materiais. Já em Cariacica e Serra são registradas uma quantidade menor de acidentes, mas um número maior de vítimas. A explicação para isso é o fato destes dois municípios possuírem rodovias federais e pistas rápidas.

Excesso de velocidade e avanço de sinal

Em Vitória, segundo Contarato, o excesso de velocidade e o avanço de sinal são as principais causas de acidentes. O diretor-geral do Detran fez críticas à fiscalização.

“O primeiro ponto é que o poder público falha na fiscalização porque ela não é eficiente. O segundo ponto é que o poder público falha na educação para o trânsito, pois, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece no artigo 76 que a educação para o trânsito será promovido nas escolas”, afirmou.