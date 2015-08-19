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Trânsito registra um acidente a cada 20 minutos na Grande Vitória

Em Vitória, por exemplo, o excesso de velocidade e o avanço de sinal são as principais causas de acidentes, de acordo com o diretor-geral do Detran, Fabiano Contarato. Ele fez críticas à fiscalização

Publicado em 18 de Agosto de 2015 às 21:38

Publicado em 

18 ago 2015 às 21:38
As autoridades de trânsito registraram um acidente a cada 20 minutos na Grande Vitória em 2014. Ao todo, foram 31.071 ocorrências. Os números foram divulgados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES). A Avenida Dante Michelini, na Praia da Camburi, em Vitória, foi a via onde ocorreram mais colisões: 557 no total.
Os trechos da Dante Michelini onde foram registrados mais acidentes estão em Jardim Camburi (251 ocorrências), Jardim da Penha (179) e Mata da Praia (127). A Avenida Fernando Ferrari é considerada o segundo corredor viário mais perigoso na região com 452 colisões.
Trânsito registra um acidente a cada 20 minutos na Grande Vitória
O diretor diretor-geral do Detran-ES, Fabiano Contarato, destacou que a maioria dos acidentes na Região Metropolitana acontece na Capital. No entanto, em Vitória predominam as batidas que geram danos materiais. Já em Cariacica e Serra são registradas uma quantidade menor de acidentes, mas um número maior de vítimas. A explicação para isso é o fato destes dois municípios possuírem rodovias federais e pistas rápidas.
Excesso de velocidade e avanço de sinal
Em Vitória, segundo Contarato, o excesso de velocidade e o avanço de sinal são as principais causas de acidentes. O diretor-geral do Detran fez críticas à fiscalização.
“O primeiro ponto é que o poder público falha na fiscalização porque ela não é eficiente. O segundo ponto é que o poder público falha na educação para o trânsito, pois, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece no artigo 76 que a educação para o trânsito será promovido nas escolas”, afirmou.
Em Vitória, a Enseada do Suá é a região com o maior número de acidentes no município, com 302 ocorrências. Segundo Contarato, o Detran realiza um trabalho conjunto com a Secretaria de Ações Estratégicas. O objetivo é identificar as áreas mais sensíveis para implementar ações que possam reduzir os acidentes.

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