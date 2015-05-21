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480 anos de Vila Velha

Trânsito muda no Centro da cidade para desfile cívico-militar

Modificação começa a ser feita a partir das 6 horas e irá até às 12h30 neste sábado

Publicado em 21 de Maio de 2015 às 20:19

Publicado em 

21 mai 2015 às 20:19
Para a realização do tradicional desfile cívico-militar que vai celebrar os 480 anos de Vila Velha, a Guarda Municipal fará alteração no trânsito do Centro da cidade, onde será realizado o evento. A modificação começa a ser feita a partir das 6 horas e irá até às 12h30 neste sábado (23).O motorista que segue pela Avenida Carlos Lindenberg para acessar o Centro de Vila Velha, terá de desviar pela Rua Sete de Setembro. Para seguir à Praia da Costa, o motorista terá de acessar a Rua Antônio Ataíde e a Avenida Champagnat. Para quem entrar na Sete de Setembro com intenção de seguir para Itapoã e Itaparica, será necessário acessar a Avenida Luciano das Neves.Também entre as modificações, um trecho da Rua Henrique Moscoso – entre as ruas Antônio Ataíde e Carolina Leal, sentido Glória – também estará bloqueado para o trânsito de veículos. Haverá bloqueios nas ruas Henrique Laranja, Araribóia, Presidente Lima, Cabo Ailson Simões e Luciano das Neves.A Guarda Municipal orienta para os motoristas localizados na região da praia e que precisam ir em direção à Glória para que utilizem a Rua Castelo Branco. Esta via liga a Praia da Costa ao Centro do município.

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