Instrutores de autoescolas da Grande Vitória, e algumas cidades do interior, interditaram a Avenida Reta da Penha, em frente ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES), por duas horas na tarde desta terça-feira (2). Antes disso, mais de 500 veículos participaram de uma carreata que saiu da Praça do Papa e seguiu por diversas ruas e avenidas até as proximidades do órgão de trânsito.Os funcionários de autoescolas protestaram contra uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Ela exige que todos os instrutores tenham pelo menos um ano de categoria D, na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), para ministrar aulas práticas. De acordo com o presidente do Sindicato das Autoescolas, Anderson Perozini, a decisão vai deixar mais de 470 instrutores desempregados.

Your browser does not support the audio element. Trânsito fica parado por duas horas na Reta da Penha durante protesto

O Sindicato pede que o Detran-ES conceda mais um ano de prazo para que os instrutores possam se adequar a resolução. “Estamos tentando sensibilizar o poder público porque a demissão em massa nesse momento de crise vai afetar os familiares dos nossos profissionais. Nossa solicitação é que haja um entendimento para que os instrutores cadastrados pelo Detran tenham um prazo de adequação”, disse à Rádio CBN Vitória.

Trabalhando como instrutor de veículos de passeio há três anos, Rodrigo Gomes afirma que a mudança de categoria não vai tornar o instrutor um profissional mais capacitado. Ele só tem a categoria B e teme ficar desempregado a partir do dia 13 de agosto, quando a resolução entra em vigor. “Muitos instrutores têm família para cuidar, prestações, aluguel e água. Como vamos ficar? “, indaga o instrutor.

Prazo foi de cinco anos

O diretor de Habilitação e Veículos do Detran-ES, Carlos Gaudio, explicou à reportagem que a lei é federal e o órgão capixaba não tem poder para alterar o início de vigência da resolução. Guadio destacou que a resolução é de 2010 e os instrutores tiveram o prazo de cinco anos para se adequarem.