Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

BR 101

Trânsito engarrafado deve ser liberado no pedágio, afirma ANTT

O Ministério Público Federal afirmou que pediu informações à ANTT sobre a fiscalização na BR 101

Publicado em 14 de Junho de 2017 às 16:25

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

14 jun 2017 às 16:25
Crédito: Ricardo Medeiros
Os engarrafamentos em cabines de cobrança na BR 101 são cada vez mais comuns, conforme reclamações de motoristas. Mas, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), as concessionárias são obrigadas a abrir a cancela, liberando a passagens dos veículos, quando o congestionamento de carros ultrapassar o limite máximo de extensão de fila ou do tempo máximo de atendimento para pagamento do pedágio.
Segundo o Ministério Público Federal, esse limite para a BR 101 é de 200 metros ou 15 minutos e o contrato da concessão da ECO 101 prevê aplicação de multas. Quem passa pela estrada, entretanto, diz que não é bem isso que ocorre.
O consultor de vendas Fábio Ferreira passa sempre pelo pedágio da BR 101 na Serra e conta que chega a passar mais de uma hora no congestionamento que se forma na véspera de feriados e nos finais de semana.
"Mais de uma hora esperando o trânsito ali já. O trânsito começa a agarrar ali em Fundão e vai devagar mesmo. Ali trava mesmo. Mais de hora na Praça do Pedágio esperando mesmo. Muito devagar"
Para o motorista Rafael Loutério, a situação vem piorando cada vez mais. Ele cobra melhorias no serviço da concessionária. "Moro em Timbuí e de vez em quando eu vejo engarrafamento no trecho do pedágio próximo à minha casa ali. Cada vez pior está ficando. Achei que ia melhorar, está piorando mais ainda."
Rafael Loutério reclama do trânsito na BR 101 Crédito: Caíque Verli
Caso a concessionária não abra as cancelas quando houver fila extensa de carros nas praças de pedágio, a ECO 101 pode ser multada em 165 Unidades de Referência Tarifária (URT).
Segundo a ANTT, cada URT equivale ao valor da tarifa do pedágio para automóvel comum. No caso do pedágio da Serra, que cobra R$ 4,80 para carros de passeio, por exemplo, a concessionária pode ser multada em R$ 792 por cada vez que descumprir a obrigação.
Questionada sobre as reclamações dos motoristas, a ECO 101 respondeu apenas que atende aos parâmetros de desempenho exigidos no Programa de Exploração Rodoviária.
O Ministério Público Federal afirmou que pediu informações à ANTT sobre a fiscalização do cumprimento dessa responsabilidade da concessionária.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados