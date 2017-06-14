Trânsito engarrafado deve ser liberado no pedágio, afirma ANTT

Crédito: Ricardo Medeiros

Os engarrafamentos em cabines de cobrança na BR 101 são cada vez mais comuns, conforme reclamações de motoristas. Mas, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), as concessionárias são obrigadas a abrir a cancela, liberando a passagens dos veículos, quando o congestionamento de carros ultrapassar o limite máximo de extensão de fila ou do tempo máximo de atendimento para pagamento do pedágio.

Segundo o Ministério Público Federal, esse limite para a BR 101 é de 200 metros ou 15 minutos e o contrato da concessão da ECO 101 prevê aplicação de multas. Quem passa pela estrada, entretanto, diz que não é bem isso que ocorre.

O consultor de vendas Fábio Ferreira passa sempre pelo pedágio da BR 101 na Serra e conta que chega a passar mais de uma hora no congestionamento que se forma na véspera de feriados e nos finais de semana.

"Mais de uma hora esperando o trânsito ali já. O trânsito começa a agarrar ali em Fundão e vai devagar mesmo. Ali trava mesmo. Mais de hora na Praça do Pedágio esperando mesmo. Muito devagar"

Para o motorista Rafael Loutério, a situação vem piorando cada vez mais. Ele cobra melhorias no serviço da concessionária. "Moro em Timbuí e de vez em quando eu vejo engarrafamento no trecho do pedágio próximo à minha casa ali. Cada vez pior está ficando. Achei que ia melhorar, está piorando mais ainda."

Rafael Loutério reclama do trânsito na BR 101 Crédito: Caíque Verli

Caso a concessionária não abra as cancelas quando houver fila extensa de carros nas praças de pedágio, a ECO 101 pode ser multada em 165 Unidades de Referência Tarifária (URT).

Segundo a ANTT, cada URT equivale ao valor da tarifa do pedágio para automóvel comum. No caso do pedágio da Serra, que cobra R$ 4,80 para carros de passeio, por exemplo, a concessionária pode ser multada em R$ 792 por cada vez que descumprir a obrigação.

Questionada sobre as reclamações dos motoristas, a ECO 101 respondeu apenas que atende aos parâmetros de desempenho exigidos no Programa de Exploração Rodoviária.