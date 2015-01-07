Até o próximo sábado (10), o trânsito na orla de Vila velha será alterado a partir das 19h para a realização do tradicional evento gospel, Jesus Vida Verão. O palco onde os artistas vão se apresentar está localizado em Itapoã, no final da avenida Jair de Andrade. De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, 40 guardas municipais, seis viaturas, duas motocicletas e três quadriciclos vão orientar o trânsito e garantir a segurança das pessoas que forem ao local.Diariamente, a partir das 19h, a avenida Gil Veloso, ficará interditada no trecho de Itapoã. Os motoristas que deixam Coqueiral de Itaparica com destino à Praia da Costa devem seguir pela avenida São Paulo. Já quem deseja seguir no sentido Coqueiral de Itaparica deve optar pela avenida Hugo Musso.
Trânsito é alterado até este sábado para evento na orla de Vila Velha
De acordo com o guarda municipal Angelo Fortunato, apesar de as interdições ocorrerem no horário de grande trânsito na Terceira Ponte sentido Vila Velha, a expectativa é que as mudanças não atrapalhem a fluidez do trânsito na região.
“O trânsito vai estar livre, as mudanças não vão interferir em nada. A única coisa que estamos fazendo é mudar o tráfego da Gil Veloso para a avenida São Paulo e o trânsito vai fluir normalmente no local”, destacou à Rádio CBN Vitória.
Barreiras móveis e sinalização com cones também serão instalados na avenida Estudante José Júlio de Souza, na esquina com a avenida São Paulo Esses equipamentos serão posicionados até a avenida Gil Veloso com a Belo Horizonte.
Outros bloqueios serão feitos em vários pontos da avenida Jair de Andrade, todos impedindo o acesso de veículos à avenida Antônio Gil Veloso. Apenas moradores da região terão acesso de veículo permitido. “Teremos guardas municipais em pontos estratégicos para liberar o acesso de moradores do local”, disse.
Para evitar transtornos e fugir do congestionamento, o aposentado Elber Ribeiro vai deixar o carro em casa e vai para o evento caminhando. “Eu vou vir à pé. De casa até aqui são cerca de 25 minutos de caminhada. É melhor, vou evitar o congestionamento”, contou.
O guarda Fortunato orienta que as pessoas utilizem os coletivos para chegar ao evento. Ele disse que 12 linhas de ônibus do Sistema Transcol e municipal estarão disponíveis nos quatro dias de evento.