Até o próximo sábado (10), o trânsito na orla de Vila velha será alterado a partir das 19h para a realização do tradicional evento gospel, Jesus Vida Verão. O palco onde os artistas vão se apresentar está localizado em Itapoã, no final da avenida Jair de Andrade. De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, 40 guardas municipais, seis viaturas, duas motocicletas e três quadriciclos vão orientar o trânsito e garantir a segurança das pessoas que forem ao local.Diariamente, a partir das 19h, a avenida Gil Veloso, ficará interditada no trecho de Itapoã. Os motoristas que deixam Coqueiral de Itaparica com destino à Praia da Costa devem seguir pela avenida São Paulo. Já quem deseja seguir no sentido Coqueiral de Itaparica deve optar pela avenida Hugo Musso.

Your browser does not support the audio element. Trânsito é alterado até este sábado para evento na orla de Vila Velha

De acordo com o guarda municipal Angelo Fortunato, apesar de as interdições ocorrerem no horário de grande trânsito na Terceira Ponte sentido Vila Velha, a expectativa é que as mudanças não atrapalhem a fluidez do trânsito na região.

“O trânsito vai estar livre, as mudanças não vão interferir em nada. A única coisa que estamos fazendo é mudar o tráfego da Gil Veloso para a avenida São Paulo e o trânsito vai fluir normalmente no local”, destacou à Rádio CBN Vitória.

Barreiras móveis e sinalização com cones também serão instalados na avenida Estudante José Júlio de Souza, na esquina com a avenida São Paulo Esses equipamentos serão posicionados até a avenida Gil Veloso com a Belo Horizonte.

Outros bloqueios serão feitos em vários pontos da avenida Jair de Andrade, todos impedindo o acesso de veículos à avenida Antônio Gil Veloso. Apenas moradores da região terão acesso de veículo permitido. “Teremos guardas municipais em pontos estratégicos para liberar o acesso de moradores do local”, disse.

Para evitar transtornos e fugir do congestionamento, o aposentado Elber Ribeiro vai deixar o carro em casa e vai para o evento caminhando. “Eu vou vir à pé. De casa até aqui são cerca de 25 minutos de caminhada. É melhor, vou evitar o congestionamento”, contou.