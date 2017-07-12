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Trânsito de carretas na Marechal Campos preocupa moradores

Há menos de um mês, os capixabas ficaram comovidos com o mais grave acidente de estrada, no qual 23 pessoas morreram em uma tragédia na BR 101

Publicado em 12 de Julho de 2017 às 13:51

Publicado em 

12 jul 2017 às 13:51
Nilson reclama da situação: "é complicado dormir, parece que está caindo algo grande" Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória
Quem mora no entorno da Avenida Marechal Campos, em Vitória, tem ficado cada vez mais preocupado com o trânsito de veículos pesados durante à noite, como caminhões. Há menos de um mês, os capixabas ficaram comovidos com o mais grave acidente de estrada, no qual 23 pessoas morreram em uma tragédia na BR 101. A prefeitura de Vitória diz que veículos de até 45 toneladas são liberados, mas moradores reclamam que o barulho tem atrapalhado até no sono durante a madrugada.
Trânsito de carretas na Marechal Campos preocupa moradores
A Avenida Marechal Campos liga a Avenida Vitória à Avenida Maruípe, tendo uma movimentação de carros muito intensa durante todo o dia e à noite, por causa de faculdades e estabelecimentos comerciais. Quem mora de frente para este corredor viário é o comerciante Nilson Gomes, de 51 anos. “Passam sempre de madrugada, em alta velocidade. Passam nos buracos e fazem um barulho muito grande. Atrapalha muito a dormir. A gente levanta parece que tá caindo alguma coisa”, relata.
Confira o vídeo feito por Alexandre Ramos Ricardo
Tráfego de caminhões na Marechal Campos por GazetaOnline
MEDO PELO PIOR
A reclamação não deu muito certo para o administrador Alexandre Ramos Ricardo, de 40 anos. Ele mora em uma rua paralela à Avenida Marechal Campos, no bairro Santos Dumont, e diz que o problema se repete há seis meses. Alexandre afirma estar cansado de registrar queixas no serviço municipal 156. “Meu principal receio é acontecer algum acidente. Ali tem casas, faculdades, com um movimento muito grande por volta de 22 horas”, explica.
A má notícia é que o problema pode não ser resolvido imediatamente. O trânsito de veículos pesados entre 20 e 6 horas da manhã, e até durante o dia, entre 10 e 16 horas, é permitido, com limite de 45 toneladas, segundo a prefeitura. O secretário de segurança urna da Capital, Fronzio Calheira Mota, explica que a prefeitura vai estudar uma mudança no decreto, também pensando na Avenida Marechal Campos.
“O trânsito é algo que muda. O último decreto foi de 2015. Muita coisa muda e esse tipo de situação vai ser estudado pela prefeitura, mas temos que analisar para onde iria essa carga”, descreve. Segundo Fronzio, o aumento no tráfego de veículos pesados na Marechal Campos, nos últimos meses, pode ter sido motivado pela intensa fiscalização em regiões onde a passagem de caminhões e carretas é mais restrita, como na Avenida Paulino Müller. Nesta avenida, o limite é de 16 toneladas e em qualquer horário.

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